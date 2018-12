Am Sonntag, 16. Dezember, findet die Weihnachtsfeier für Senioren der Gemeinden Berglicht, Gräfendhron und Merschbach statt. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht in der Filialkirche Merschbach. Anschließend treffen sich die Senioren im Bürgerhaus Merschbach bei Kaffee und Kuchen.

Umrahmt wird die Feier vom Kirchenchor Cäcilia Berglicht und der Orchestergemeinschaft Horath-Berglicht. Alle Bürger, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind eingeladen. Es wird wieder ein Bus eingesetzt. Abfahrt 13.30 Uhr in Berglicht Ortsteil Berg an der Bushaltestelle; Abfahrt 13.35 Uhr in Berg­licht, Ortsteil Licht am Dorfplatz; Abfahrt 13.45 Uhr am Bürgerhaus Gräfendhron.