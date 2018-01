später lesen Nationalpark Wie soll sich die Jugendkirche weiterentwickeln? Teilen

(red) Das neue Jahr startet im Crossport to heaven, der Jugendkirche für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, am Flughafen Frankfurt-Hahn mit einer so genannten „Convention“. Bei dem Treffen am Freitag, 19. Januar, 18 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen. Das teilt die Katholische Jugend im Dekanat Simmern-Kastellaun mit. Es geht darum, gemeinsam einen Rückblick zu halten, vor allem aber zu beraten, was die Zukunft bringen soll. Die Zukunft der Jugendkirche steht und fällt in ihrer Vielfalt mit den Interessen, Anliegen und Bedürfnissen der Menschen aus der Region. Jugendliche sollen sich dort entfalten können und die ehemalige Produktionshalle zu ihrem Raum werden lassen.