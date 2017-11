Wildschweine sind für viele ein Reizthema

Wie man Schäden richtig anmeldet.

Birkenfeld (red) Der Kreisbauernverband Birkenfeld lädt zur Winter-Informationsversammlung für Dienstag, 28. November, um 20 Uhr ins Gemeinschaftshaus nach Niederhambach ein.

Wichtigstes Thema ist die "Schwarzwildproblematik". Referentin Nina Weil von der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach beantwortet nicht nur die Frage: Wie melde ich Wildschäden richtig an? "In Deutschland hat sich das Schwarzwild stark vermehrt, und die Schadensproblematik ist mittlerweile Dauerthema unter Landwirten. Trotz der Aufklärungsarbeit des Verbandes und der LWK kommt es immer wieder vor, dass Landwirte bei der Schadensregulierung von Wildschäden leer ausgehen, weil Fristen nicht eingehalten wurden", weiß der Kreisbauernverband. Die Referentin informiert über das Vorgehen bei der Anmeldung solcher Schäden. Im Anschluss an den Vortrag werden Landwirte über die Wildschadenssituation vor Ort berichten.

Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist jetzt die Einrichtung einer Wildruhezone in einem Bereich von etwa 1500 Hektar geplant, was Auswirkungen vor allem auf den Schwarzwildbestand haben dürfte.