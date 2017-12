Noch kein Liftbetrieb am Erbeskopf

„Das Wochenende war ein Vorgeschmack auf die Wintersaison“, sagt Betriebsleiter Klaus Hepp. Denn viele Rodler und Skifahrer nutzten den frisch gefallenen Schnee, um am Erbeskopf Wintersport zu betreiben. „Es waren sehr viele Leute da, vor allem Schlittenfahrer, im Hunsrückhaus war viel zu tun,“ erklärt Hepp. Allerdings mussten Skifahrer und Rodler am vergangenen Wochenende ohne Liftbetrieb auskommen und den Berg zu Fuß hochmarschieren. Dafür habe es zuwenig geschneit, auch die Temperaturen seien noch zu hoch, um die Anlage anlaufen zu lassen, so Hepp. Deswegen werden auch die Schneekanonen vorerst noch nicht angeworfen, denn sie brauchen extremere Minus-Grade. Ob zumindest der Liftbetrieb am kommenden Wochenende losgeht, hänge nun von der Schneemenge ab. „Wenn genug Schnee fällt, dann lassen wir die Lifte anfahren“, sagt Hepp.