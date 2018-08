Wissenschaft am Umwelt-Campus hautnah erleben

Schüler hatten die Gelegenheit, Ferienkurse am Umwelt-Campus Birkenfeld zu besuchen. Besonders die Kurse Computerspieleprogrammierung mit Unity und Prototypenerstellung mit dem 3D-Drucker waren sehr gefragt.

Im Kurs Computerspieleprogrammierung wurde neben dem Aufbau und der Gestaltung von Spielen auch ein Einstieg in die Programmierung mit der Programmiersprache geliefert. Einige der Teilnehmenden haben sich im Anschluss an den Kurs für ein Informatik-Studium eingeschrieben. Besonders der Bachelor-Studiengang Medieninformatik am Umwelt-Campus ist für angehende Spieleprogrammierer interessant. In den Herbstferien findet erneut ein kostenloses Ferienkurs-Angebot am Umwelt-Campus statt. Infos unter www.umwelt-campus.de/ferienkurse ⇥Foto: Privat