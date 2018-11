Azubis aus Thalfang schenken Freude

DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich

Insgesamt werden beim DRK-Sozialwerk rund 800 Menschen mit Beeinträchtigung betreut. Davon sind rund 600 in verschiedenen Bereichen der Werkstätten beschäftigt, etwa im Gartenbau und der Landschaftspflege, in der Pferdepension, im Weinbau, in der Hauptwerkstatt oder in Schreinerei und Schlosserei. Wer wo eingesetzt wird, richtet sich nach den Wünschen und Möglichkeiten der Beschäftigten.