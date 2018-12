später lesen Rückblick Zufriedenheit in allen Bereichen FOTO: TV / Picasa FOTO: TV / Picasa Teilen

(will) Die 17. Auflage des Erbeskopf-Marathons mit Start und Ziel in Thalfang und selektiven Strecken rund um den Erbeskopf, in der Mark und im „Oldenburger Land“ bei Birkenfeld ist so wie gewünscht: Hunderte Teilnehmer, zufriedene Veranstalter bei den Sportfreunden Thalfang und eine riesige Zahl an Helfern von DRK, Polizei und befreundeten Vereinen und zahlreiche Besucher. ⇥Foto: Archiv/Jürgen C. Braun