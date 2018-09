Kultana im Zeichen von Jazz und Cajun

Kulturverein präsentiert Live-Musik im Gewächshaus in Morbach.

Zum zweiten Mal laden drei Vereine zur Veranstaltung Kultana in die Gärtnerei Berg nach Morbach ein. Kultana ist die Kurzform für Kultur am Nationalpark und will grenzüberschreitend Kulturangebote im oder rund um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald bieten. In diesem Jahr steht die Veranstaltung ganz im Zeichen von Jazz und Cajun.

Das Konzert am Samstag, 30. Juni, 19 Uhr, beginnt mit dem JazzWords Quartett. Die Musiker Gernot Ziegler (Piano), Gernot Kögel (Bass) und Sebastian Säuberlich (Drums) sind tief im traditionellen Jazz verwurzelt. Gemeinsam mit ihnen interpretiert die Sängerin Jutta Brandl die berühmtesten Songs der „First Lady des Jazz“, Ella Fitzgerald. Im Zusammenwirken mit der Schauspielerin Renate Kohn, die aus der Biografie der Sängerin liest, entsteht ein eindrucksvolles Bild von Ella.

Den zweiten Teil des Abends (ab 21.45 Uhr) prägen Cajun Musik, Blues und afrokreolische Rhythmen. In der Gärtnerei Berg (an der B 269 Richtung Birkenfeld) gastiert die Truppe Yannick Monot & Nouvelle France. Der bretonische Akkordeonist Yannick Monot und seine Crew am Schlagzeug, Bass, E-Gitarre und Keyboards präsentieren die lebensfrohe Musik der franco-kanadischen Auswanderer, gemischt mit der mitreißenden Musik, die in und um Louisiana, USA, gespielt wird. Die Kombo tourt seit 30 Jahren durch Europa und lässt das Publikum das französische Lebensgefühl genießen.

Gastgeber sind die Vereine Kunst im Gewächshaus und Blue Note in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark. Das Konzert wird vom Nationalpark-Radio live übertragen.

Vorverkaufsstellen sind in Morbach die Gärtnerei Berg, der Rewe-Markt und die Tourist Info. Karten im Vorverkauf gibt es für 16,50 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Weitere Infos bei Dieter Hochreuther, Telefon 06787/935151 oder per E-Mail an udhochreuther@gmx.de.