Zuschüsse für Ärztehaus

Morbach (red) Die Leader-Aktionsgruppe Hunsrück hat bei einer Sitzung im Archäologiepark Belginum in Morbach wieder mehrere Projekte für eine Förderung ausgewählt, die Entscheidungsträger von ihren Ideen überzeugt haben: das "Ärztehaus Simmern Mitte", die "Erlebnis-Gastronomie am Bahnhof" in Pfalzfeld sowie die "Gastronomie-Vinothek" in Kastellaun. Insgesamt können so knapp 450 000 Euro an Zuschüssen der EU und des Landes Rheinland-Pfalz fließen.