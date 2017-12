später lesen Polizei Zwei Verletzte bei Unfall auf Hunsrückhöhenstraße nach Schneeschauer FOTO: Florian Blaes / TV FOTO: Florian Blaes / TV Teilen

Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der B 407 zwischen Kell am See und Reinsfeld frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt. Ursache war eine glatte Fahrbahn nach einem Schneeschauer. Von Florian Blaes