später lesen Kultur Zwölf Finalisten wollen Hunsrück-Superstar werden Teilen

Twittern

Teilen



Der Hunsrücker Songkontest befindet sich inzwischen in der achten Staffel und nach den Vorrunden in den vergangenen Monaten stehen nun die zwölf Teilnehmer für das Finale am Samstag, 10. November, in der Stadthalle „Tivoli“ in Kastellaun fest.