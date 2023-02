Mehrere Ideen : Digitalunterricht, Studierende im Klassenzimmer und Teilzeit-Ende für Lehrer: Sieht so die Schule der Zukunft aus?

Mainz Eine Kommission empfiehlt Notmaßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels. Nun ist die Furcht groß, dass darunter die Attraktivität des Berufs leiden könnte. Was in der Analyse vorgeschlagen wird – und was in den rheinland-pfälzischen Schulen Realität werden könnte.

Bildungsexperten schlagen Alarm für die kommenden Jahre: Es brauche drastische Maßnahmen, um dem Mangel an Lehrkräften in fast allen Bundesländern zu begegnen. Die bisherigen Instrumente der Länder zur Lehrkräftegewinnung reichten schlicht nicht aus, erklärte die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz kürzlich in ihrer Analyse. Die Gründe liegen in der demographischen Entwicklung und im zunehmenden Bedarf. Einerseits gehen immer mehr Lehrer aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand, zugleich kommen zu wenig neue nach. Und andererseits braucht es mehr Personal, um etwa die Ganztagsbetreuung oder die Inklusion umzusetzen.

Die Analyse hat umso mehr Sprengkraft, weil der Lehrermangel auf „alarmierende Befunde“ bei der Kompetenzentwicklung der Schüler trifft. Etwa ein Fünftel der Grundschüler in Deutschland erreichte beim IQB-Bildungstrend 2021 nicht die Mindeststandards in den Fächern Mathematik und Deutsch. Wissenschaftlich belegt ist dem Bericht zu folge, dass eine geringere Unterrichtszeit mit schlechteren fachlichen Leistungen einhergeht. Und dieser Zusammenhang könnte sich nun verschärfen.

20 Jahre könnte das Problem den Berechnungen zufolge bestehen bleiben. Die Kommission schlägt angesichts des Fachkräftemangels vor: „Einsatz optimieren, Bedarf senken“. In Kürze heißt das übersetzt: Weniger Frontalunterricht, größere Klassen und mehr Arbeit für Lehrer.

Wie die einzelne Ideen aussehen könnte und wie sich das rheinland-pfälzische Bildungsministerium dazu positioniert:

Ende der Teilzeit für Lehrer

Die größte Beschäftigungsreserve liegt dem Papier zufolge in teilzeitarbeitenden Lehrkräften. Allein in Rheinland-Pfalz waren im Schuljahr 20/21 von gut 40.000 Lehrern 16.000 in Teilzeit beschäftigt. Bereits bei einer „maßvollen Aufstockung“ gehen die Wissenschaftler von „erheblichen Effekten“ aus. Die Reduktion der Arbeitszeit unter 50 Prozent sollte nur noch in Ausnahmefällen gewährt werden. Die Kommission selbst schreibt schon, dass die Maßnahmen zusätzliche Belastungen für Lehrkräfte mit sich brächten.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium sieht bei diesem Vorschlag die Attraktivität des Berufes gefährdet. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, positiv für das Lehramt zu werben“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig dem TV. Wenig überraschend reagierten die Gewerkschaften ebenfalls wenig begeistert auf die Idee. „Diese Empfehlungen der SWK werden die ohnehin überlasteten Lehrkräfte nur zusätzlich belasten“, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern. Es drohe eine Spirale aus Überlastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch Überlastung, die zu Abwanderung aus dem Beruf führen werde.

Hybridunterricht, Klassengrößen und Selbstlernzeiten

Der Vorschlag erinnert an die Hochphase der Corona-Pandemie - und im Kern ist er genau das. Klassen, die nicht in Präsenz unterrichtet werden können, könnten künftig digital zu einem anderen Kurs (in Präsenz) zugeschaltet werden. In der Konsequenz würde ein Lehrer gleich zwei Kurse betreuen und diese abwechselnd in der Schule oder digital anwesend sein. Die Wissenschaftler stellen auch das Ausreizen von Klassengrößen bis ans Limit und mehr Selbstlernzeiten bei den Schülern in den Raum. Hier würden die Klassen ihre Aufgaben zunächst selbst bearbeiten und im Anschluss offene Fragen mit Lehrern klären. Auch das könnte Personal sparen.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium reagiert zurückhaltend auf diesen Vorschlag. Zwar zeichne eine Mischung aus Selbstlernen und angeleitetem Unterricht ein erfolgreiches Modell aus. „Klar ist aber, dass auch während der Selbstlernphasen Hilfe durch Fachkräfte ermöglicht werden muss.“ Der Einsatz müsse daher mit Augenmaß verfolgt werden, wobei auch das Alter der Lerngruppen zu berücksichtigen sei.

Entlastung durch Studierende und späterer Renteneintritt

Wenn es nach der Kommission geht, unterrichten künftig vermehrt auch schon Lehramts-Studierende Klassen. Die Bedingungen: Sie sollten sich im Master-Studium befinden und maximal zehn Wochenstunden an der Schule verbringen. Im Idealfall soll es Begleitung durch ausgebildete Lehrkräfte bei der Planung des Unterrichts geben. Die Kommission empfiehlt auch, auf der anderen Seite an der Altersschraube zu drehen. „Ein beträchtlicher Anteil der Lehrkräfte ist nicht bis zur Regelaltersgrenze im Dienst tätig.“ Die Länder sollen den Empfehlungen zufolge auch prüfen, wie eine Beschäftigung über die gesetzliche Altersgrenze hinaus aussehen könne.