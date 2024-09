­Parlament der Wirtschaft Das sind die neuen Vertreter der regionalen Wirtschaft

Es gilt als Parlament der regionalen Wirtschaft und hat mit dem jüngsten Wahlergebnis gezeigt, dass sich einige Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region Trier noch stärker in ihre eigene Selbstverwaltung einbringen wollen: In der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Trier sind mit 25 neuen Mitgliedern mehr als die Hälfte der 43 Plätze neu besetzt worden.