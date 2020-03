Einrichtungshäuser : Ikea schließt Einrichtungshäuser in Deutschland

Ikea schließt Einrichtungshäuser in Deutschland

Region Ikea Deutschland hat am Dienstag mitgeteilt, noch am 17. März alle Einrichtungshäuser im Land zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, haben wir alle IKEA Einrichtungshäuser in Deutschland bis auf Weiteres geschlossen“, heißt es in einer Pressemitteilung.