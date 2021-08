Johnson&Johnson und Biontech im Angebot : Impfbus in der Region Trier: Hier gibt es den Pieks vor dem Supermarkt

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier Der Impfbus ist in der Region Trier unterwegs und bietet an verschiedenen Supermärkten zwei Impfstoffe zur Auswahl an - und das ohne vorherige Anmeldung. Wann und wo ihr den Bus antreffen könnt:

Ein Pieks gegen Corona auf dem Parkplatz - das ist im Impfbus möglich, der derzeit in Rheinland-Pfalz unterwegs ist und täglich auf den Parkplätzen verschiedener Supermärkte steht. Eine Reservierung ist nicht notwendig, „einfach ohne Termin vorbeikommen, Ausweis zeigen, Impfung erhalten“, wirbt die Landesregierung für das Angebot. Sie wolle damit Menschen erreichen, die aufgrund Ihrer Lebenslage nur schwer die Impfung in einem Impfzentrum oder bei einem niedergelassenen Arzt wahrnehmen könnten.

Insgesamt sechs Busse rollen derzeit durch das Land, täglich wechseln sie dabei den Standort. Das mobile Angebot des Deutschen Roten Kreuzes wird in Kooperation mit den Supermarktketten Aldi, Penny, Rewe, Edeka und Wasgau umgesetzt. Seit Beginn der Tour am 2. August sind nach Angaben der Landesregierung 8042 Personen mit einem Impfstoff von Johnson&Johnson, Biontech oder Moderna geimpft worden (Stand Donnerstag, 12. August) - unter anderem in Trier, Wittlich und Bitburg. Rund die Hälfte der Nutzer hat die Vakzine von Johnson&Johnson erhalten, die nur einmal gespritzt wird.

Wer sich für Biontech entscheidet, kann sich den zweiten Pieks in einem Impfzentrum oder ebenfalls von den mobilen Impfteams geben lassen. Denn eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz hat auf volksfreund.de-Anfrage mitgeteilt, dass die Busse weiter ihre Runden drehen werden. Konkrete Termine und Standorte der Tour für nächste Woche sollen am kommenden Donnerstag mitgeteilt werden. Wer sich jetzt schon impfen lassen will: Hier ist der Impfbus im Laufe dieser Woche in der Region Trier zu finden:

Dienstag, 17. August

8-12 Uhr: Aldi Zell, Zur alten Schanze 8

14-18 Uhr: Aldi Traben-Trarbach, Am Bahnhof 11

Mittwoch, 18. August

8-12 Uhr: Wasgau Morbach, Bischofsdhroner Str. 7

14-18 Uhr: Aldi Morbach, In der Bremerwiese 4

Donnerstag, 19. August

8-12 Uhr: Rewe Saarburg, Am Leukbach 2-4

14-18 Uhr: Wasgau Saarburg, Heckingstraße 12-14

Freitag, 20. August

8-12 Uhr: Wasgau Hermeskeil, Am Dörrenbach 13