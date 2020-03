Coronavirus: Im Land fehlen Tausende Saisonarbeiter: Sollen Asylbewerber und Arbeitslose eingesetzt werden?

Extra

(wie) Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sorgte mit ihrer Idee, dass Mitarbeiter der Gastronomie, die ja wegen der Corona-bedingten Schließung ihrer Betriebe nichts zu tun hätten, nun in der Landwirtschaft etwa als Erntehelfer einspringen könnten, für Verärgerung. Jörg Linden, Betreiber eines Restaurants in Ayl (Trier-Saarburg), hat sich in einem offenen Brief, den er über Facebook öffentlich machte, an Klöckner gewandt: Sehr geehrte Frau Klöckner, wieder einmal machen Sie mit einem sehr unqualifizierten Statement auf sich aufmerksam, was an Frechheit nicht zu überbieten ist“, schrieb der Koch.

Es sei unumstritten, dass es in der heutigen Zeit zu einem solidarischen Verhalten kommen muss. „Doch nun Köche und das Servicepersonal der Gastronomie verpflichten zu wollen, als Erntehelfer zu fungieren, nur weil aktuell viele Restaurants geschlossen werden müssen, sucht an Dreistigkeit seinesgleichen.“ Was sei mit den Mitarbeitern ihres Ministeriums? „Trifft man die in Kürze auch am Feld zum Spargelstechen?“ Und: „Warum kann nicht auch der Lufthansa-Kapitän als Erntehelfer verpflichtet werden? Auch er wird demnächst nicht fliegen können.“

Linden hat unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Idee seinen Austritt aus der CDU erklärt und dafür nach eigenem Bekunden viel Beifall erhalten, auch aus CDU-Kreisen.