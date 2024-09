Fahndung nach Schleusern und illegalen Migranten Im Schritttempo über die Autobahn — So läuft die Grenzkontrolle auf der A 64

Ein blauer Falt-Pavillon steht auf der linken Fahrbahnseite der A 64. Davor ein Mannschaftswagen der Bundespolizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Eine mobile Hinweistafel an einem LKW des Landesbetriebs Mobilität weist den bis hier hin zweispurig laufenden Verkehr auf die rechte Fahrbahn. Eine gelbe quer darüber gelegte Schwelle sorgt dafür, dass Autos und LKW, die aus Richtung Luxemburg kommen, im Schritttempo an den beiden Polizisten, die in Höhe des Pavillons stehen, vorbeifahren. Sie schauen kurz in die Fahrzeuge und auf die Kennzeichen. Die meisten lassen sie weiterfahren.