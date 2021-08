Auslese : Zeit für Königinnen

Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Die korrekte Antwort lautet: Ihr Frau Königin!

Bei Weinköniginnen zählt Schönheit allerdings nur sekundär. Hauptsächlich im September bewerben sich junge Frauen um das Amt der Ortsweinkönigin, das der Moselweinkönigin sowie final um die Krone der Deutschen Weinkönigin. Was sie dafür tun müssen? Fachwissen rund um das Thema Wein charmant und kompetent präsentieren. Hört sich einfacher an als es ist. Testen Sie sich doch mal selbst: Wie bezeichnet man eine Weinflasche mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern? a) Magnum b) Doppelmagnum c) Triplemagnum. Na? Zu einfach. Wie wäre es mit dieser Frage: Wie bezeichnet man ein Eichenholzfass mit 1000 Litern Fassungsvermögen? a) Ruder b) Luder c) Fuder