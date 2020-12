Kostenpflichtiger Inhalt: Augenzeugen : „Bei sowas denke ich gar nicht nach“: Imbiss-Mitarbeiter helfen sofort nach Amokfahrt

Ali Jokar (links) und Ahmed Fars hatten während der Amokfahrt Dienst im Frittenwelt-Imbiss in der Trierer Simeonstraße. Foto: Nils Straßel

Trier Ali Jokar und Ahmed Fars arbeiten in einem Fritten-Imbiss in der Trierer Innenstadt. Bei der Amokfahrt waren die beiden direkt vor Ort und halfen. In verschiedenen Medien tauchte nun ein Video seiner Überwachungskamera auf – wie das passieren konnte, kann sich der Imbiss-Inhaber nicht erklären.