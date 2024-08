Kriminalität Immer mehr Messerangriffe? So ist die Lage in der Region

Das Waffenrecht in Deutschland soll verschärft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, sie wolle „den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken“. In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser soll es ein generelles Umgangsverbot geben. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) unterstützt die Pläne von Faeser. „Eine Verschärfung der geltenden Regelungen ist sinnvoll. Ich unterstütze das Vorhaben ausdrücklich“, sagte Ebling. Für Waffen- oder Messerverbotszonen in Rheinland-Pfalz sieht er jedoch keine Notwendigkeit.