Auslese : Moselweine für Londons Feinschmecker

In dieser Vinoteca in der Nähe des Londoner Borough Markets findet sich der Wein „Trinkfluss“ von Axel Pauly aus Lieser als offener Wein auf der Karte. Auch das Weingut S.A. Prüm aus Bernkastel-Kues ist dort vertreten. Foto: TV/Verona Kerl

London Der Borough Market am Fuße der London Bridge ist ein Eldorado für Foodies. Schon lange wollte ich einmal da hin. Durch enge Gässchen und Stände wuseln tausende Besucher, um Produkte und Streetfood aus aller Herren Länder zu kaufen.

Die Gerüche sind umwerfend und die unglaubliche Auswahl der exotischen Speisen überfordert Menschen, die nicht gerade aus einer echten Großstadt kommen, schnell. Erschöpft habe ich mich irgendwann in einer Vinoteca gleich um die Ecke niedergelassen. Beim Blick auf die Weinkarte stutzte ich: „Mosel Trinkfluss 2020, Axel Pauly, Mosel, Germany. Das 125 ml Glas für 6 Pfund (etwa 7 Euro, 175 ml 8 Pfund (9,50 Euro).“ Auf der Flaschenkarte weiter hinten taucht das Weingut S.A. Prüm aus Bernkastel-Kues auf. Wow!

Am Abend – der Abend, auf den ich mich seit Wochen gefreut hatte – saß ich im Zuma von Rainer Becker aus Bernkastel-Kues und kostete japanische Küche. Auf der erlesenen Weinkarte: JJ Prüm und Wwe. Dr. H. Thanisch aus Bernkastel-Kues, Axel Pauly aus Lieser und Saarwinzer Egon Müller. Da das Zuma im Nobelstadtteil Knightsbridge gleich um die Ecke des Edelkaufhauses Harrod‘s liegt, machte ich vorher noch einen kurzen Abstecher in die dortige Weinabteilung. Dort scheinen die Wein-Einkäufer nur Topwinzer Egon Müller für würdig genug zu befinden, seine Tropfen in den edlen Regalen verkaufen zu dürfen. Immerhin scheint es dort Kunden zu geben, die für eine 2018er Scharzhofberger Auslese Goldkapsel, 0,75 Flasche, 2000 Pfund (2400 Euro) hinblättern können und für eine 2018er Scharzhofberger Trockenbeerenauslese gar 20.990 Pfund (etwa 25.000 Euro).

Einen Tag später schlenderte ich durch das Soho im Londoner Westend. Die Sonne schien, die Straßen waren staubig, meine Füße müde und irgendwann hatte ich Hunger und Durst. In einer spanischen Tapasbar namens Copita legte ich einen Stopp ein. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich kaum mehr gewundert, „Ferdinand‘s Saar Dry Gin with Rosemary“ auf der Karte zu finden, mit 16 Pfund pro Glas (etwa 19 Euro) einer der teuersten Getränke dort. Da ist die 1999er Auslese Wehlener Sonnenuhr von S.A. Prüm für 24 Pfund (28 Euro) bei Davys Weinbar, die ich in Greenwich entdeckte, geradezu ein Schnäppchen.

Saarwinzer Egon Müller aus Wiltingen ist im Nobelkaufhaus Harrods stark vertreten. Eine 2018er Trockenbeerenauslese ist dort für 20.990 Pfund zu haben, umgerechnet sind das ewas mehr als 25.000 Euro. Foto: TV/Verona Kerl

Dass die Engländer tatsächlich ein neues Faible für Moselweine entwickelt haben, spiegeln nicht nur meine persönlichen, ganz subjektiven Eindrücke wieder, sondern untermauern Fakten und Zahlen. Der Moselwein eV schreibt in einer Pressemitteilung, dass Moselweine ein fast sensationelles Comeback in Großbritannien erlebt hätten. Die Briten kauften deutlich mehr höherwertige Steillagenrieslinge. Daher ging die Ausfuhr von der Mosel ins Vereinigte Königreich „um rund 180 Prozent im Wert nach oben, auf insgesamt 5 Millionen Euro. Die Menge wuchs dagegen „nur“ um 28,5 Prozent auf 800.000 Liter.“ In der moselländischen Exportstatistik kletterte Großbritannien von Platz 9 (2020) auf Platz 5. Und das trotz Brexit!

Meine grundsätzliche Erfahrung während meines Kurztrips: Wer gerne Wein trinkt, muss in der englischen Hauptstadt dafür tief in die Tasche greifen. In gehobenen Restaurants zahlt man für einen guten Tropfen schnell mehr als 20 Pfund pro Glas, und selbst im Theater sind 12 Pfund pro Glas die Regel.