Gesundheit : Immer mehr rote Flecken auf der Karte

Corona-Fälle nach Städten und Kreisen Foto: TV/Blahak, Mirko

Trier Was es bedeutet, wenn Gebiete als Corona-Risikogebiet eingestuft werden und wie es dazu kommt. Experten halten Lage in der Region, trotz der Situation im Eifelkreis, für noch nicht problematisch.

Die Zahl der vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Regionen und Städte in Deutschland wächst immer weiter. Große Teile von Nordrhein-Westfalen sind auf der Karte, die die Gesundheitsbehörde täglich aktualisiert im Internet veröffentlicht, rot eingefärbt. In der Region ist das bislang nur der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dieser überschreitet den sogenannten Warnwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit 105 deutlich.

Zu Beginn der Pandemie einigten sich Bund und Länder auf diesen Wert. Wird er überschritten, gilt das entsprechende Gebiet, ob im In- oder Ausland, als Risikogebiet. Seit Wochen fällt das Nachbarland Luxemburg unter diese Kategorie. Dort steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich an. Am Sonntag wurden über 200 weitere positiv auf das Sars-Cov2-Virus Getestete gemeldet. Gestern wurden neun neue Fälle gemeldet. Damit liegt Luxemburg trotzdem weiterhin deutlich über dem von Deutschland festgelegten Grenzwert.

Viele Mediziner kritisieren aber mittlerweile, dass der Wert an sich keine Aussagekraft habe. Er berücksichtige nicht, wie viele schwere Verläufe es bei den Infizierten gebe oder wie hoch die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in Krankenhäusern ist. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, sagte gestern, dass die sogenannte Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern in einer Woche vor allem ein Maßstab sei, bis zu welcher Anzahl an positiv Getesteten die örtlichen Gesundheitsämter deren Kontakte noch relativ unproblematisch nachverfolgen könne. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) machte am Montagnachmittag deutlich, dass es keine Pläne im Land gebe, den Wert für die Einstufung eines Risikogebiets zu ändern.

Der Trierer Mikrobiologe Ernst Kühnen weist daraufhin, dass bei geringer Einwohnerzahl ein erhöhtes Infektionsgeschehen schnell zu einem Überschreiten des Warnwertes führen kann. Trotz der Lage im Eifelkreis Bitburg-Prüm, die vor allem auf Infektionen nach drei Partys zurückzuführen ist, hält der die Corona-Situation in der Region momentan für nicht problematisch. Auch Torsten Engler, Chefarzt der Inneren Medizin im Mutterhaus Nord in Trier, wo sich die gemeinsam von Mutterhaus und Brüderkrankenhaus betriebene Corona-Station befindet, hält die Lage derzeit für nicht dramatisch. Sechs Patienten wurden gestern auf der Station behandelt. Es könne aber durchaus sein, dass sich die Zahl in den nächsten Wochen erhöhe, sagt Engler. Er geht auch davon aus, dass die Zahl der Neuinfektionen in der Region weiter steigen werden. „Das ‚Schlaraffenland’ Raum Trier mit monatelang niedrigen Zahlen scheint aktuell vorbei zu sein“, meint auch Kühnen. Falls die Zahlen schlagartig stiegen, würde das „unvermeidlich zu deutlich stringenteren Anordnungen führen müssen“, sagt der Mediziner. Neben dem Abstandhalten und dem Tragen der Maske erachtet Kühnen den Verzicht auf Gruppentreffen und auf Urlaub „außerhalb des eigenen Einzugsbereichs“ als zwingend notwendige Maßnahme, wenn der Grenzwert überschritten wird. Er spricht von einer „Unvernunft in größeren Städten“: Zwar gebe es dort 80 bis 90 Prozent vernünftige Menschen, doch stellten, die, die sich nicht an Regeln hielten, aufgrund ihrer relativ großen Zahl in Städten wie Köln oder Berlin aus epidemiologischer Sicht ein erheblich größeres Gefährdungspotential dar. Gemeint sind damit die sogenannten Party-People, überwiegend Jüngere, die ohne Abstand und mit mehr als der erlaubten Teilnehmerzahl Party feiern.

Das dies zu vermehrten Infektionen auch im ländlichen Raum führen kann, zeigt sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Auch in Trier sorgte eine Feier mit laut Polizei mehr als 100 Gästen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten, am Wochenende für Aufsehen. Inwieweit es dadurch zu Infektionen mit dem Sars-Cov2-Virus gekommen ist, war gestern noch unklar.

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen in Rheinland-Pfalz und der Region zeige, dass das Ansteckungsrisiko steige, sagt Bernd Bretz, Infektiologe im Brüderkrankenhaus in Trier. Daher müsse die Bevölkerung verstärkt auf Schutzmaßnahme, die sogenannten AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) achten. Auch Engler appelliert daran, sich solidarisch zu verhalten und andere zu schützen.

Mikrobiologe Kühnen warnt davor, Regeln und Schutzmaßnahmen ständig zu ändern. Das sei „katastrophal schlecht“ und führe dazu, dass die Bevölkerung diese nicht akzeptiere. „Gerade die jüngere Gruppe sieht oftmals bei einer berechneten Todesrate der 20 bis 40-jährigen von 0.003 Prozent nicht mehr ein, dass man sich im Interesse aller Menschen richtig verhalten muss“, sagt Kühnen. Statt über höhere Strafen für Maskenverweigerer nachzudenken, spricht er sich für Geldbußen für Verstöße bei Partys und Feiern aus. „Das wäre deutlich schmerzhafter und würde dem Bewußtsein der Unvernünftigen auf die Sprünge helfen.“

Genau wie Bretz sieht auch Engler die Region weiterhin gut gerüstet, selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Wochen deutlich ansteigen sollte. Man wisse mehr über das Virus als noch im Frühjahr. So könne man auch gezielter auf das individuelle Risiko von Infizierten eingehen und entsprechend frühzeitig behandeln, sagt Engler. „Wir haben viele Erkenntnisse über die Erkrankung gewonnen und verfügen über effektive Medikamente, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen“, sagt auch Bretz.