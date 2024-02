Kolumne Mietrechtstipp So geht man gegen Miet-Querulanten vor

Gelegentlich kommt es vor, dass in Mehrfamilienhäusern einzelne Mieter unbegründetermaßen ein querulantisches Verhalten an den Tag legen. Sie überhäufen die Hausverwaltung oder den Vermieter mit täglichen Beschwerdebriefen oder versuchen, andere Mitmieter zu maßregeln. Gelegentlich erfolgen hierin auch Beleidigungen, die gegebenenfalls Strafanzeige bei der Polizei nach sich ziehen. Vereinzelt kommt es vor, dass andere Mieter, gegebenenfalls sogar wiederholt, in privaten Situationen fotografiert werden und diese Bilder gar im Internet und den sozialen Medien veröffentlicht werden.