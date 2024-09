Grenzgänger Wenig Chance auf Ausweitung steuerfreier Homeoffice-Tage

Was waren das noch für Zeiten? Vor vier Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, hat in Luxemburg mit 47,6 Prozent fast die Hälfte der Beschäftigten „für gewöhnlich“ von zu Hause aus gearbeitet. In keinem Land Europas lag der Anteil der „Heimarbeiter“ damals noch höher. Doch das sieht inzwischen ganz anders aus.