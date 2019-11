Trier Die Träger von Kitas und Grundschulen in der Region verlangen Klarheit über neues Gesetz. Längst nicht alle Kinder sind gegen Masern geimpft. Droht deren Eltern eine Strafe?

Die Träger von Kitas und Grundschulen sehen der Masern-Impfpflicht ab kommendem März mit gemischten Gefühlen entgegen. Von da an müssen Kinder – bevor sie in die Kita aufgenommen oder eingeschult werden – gegen die Virus-Erkrankung geimpft sein. Falls nicht, können sie vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Eltern von Grundschülern droht in diesem Fall eine Strafe von bis zu 2500 Euro.

Und genau darin sehen Kita-Träger ein Problem. Es sei noch nicht geklärt, was genau geschehe, wenn Eltern keinen Impfnachweis bei der Kita-Anmeldung vorlegten, sagt Pia Khoilar von der katholischen Kita gGmbH. Circa 13 000 Kinder werden in den 151 Einrichtungen der Kita gGmbH betreut. Viele Eltern lehnten Impfungen aus ideologischen Gründen ab. Was geschehe dann mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, fragt Khoilar. Eine Frage, die auch die Kommunen im Land umtreibt. Es müsse geklärt werden, ob der garantierte Kita-Platz für ein ungeimpftes Kind für das gesamte Jahr verfällt oder nur solange, bis ein Impfnachweis vorgelegt werde, heißt es beim rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebund. Genau wie Pia Khoilar von der Kita gGmbH warnen die Kommunen davor, die Kosten für den höheren Aufwand durch die Impfpflicht allein den Trägern aufzubürden.

Es werde auf jeden Fall einen Mehraufwand für Kitas und Grundschulen geben, ist sich Harald Michels sicher. Der Leiter des Trierer Gesundheitsamts hat bereits Impfstoff bestellt. Er rechnet damit, dass viele Kinder nachgeimpft werden müssen. Laut dem aktuellen Impfreport des Landesuntersuchungsamtes waren 2017 in den vier Landkreisen und in der Stadt Trier jeweils über 90 Prozent der eingeschulten Kinder ausreichend gegen Masern geimpft. Doch die von der Weltgesundheitsorganisation geforderte Impfquote von mindestens 95 Prozent wird in der Region damit nicht erreicht. Noch wissen viele kommunale Träger nicht, wie sie die Impfpflicht in der Praxis umsetzen werden. Es gebe noch keine konkreten Überlegungen, wie die Eltern über das neue Gesetz aufgeklärt werden sollen, heißt es etwa von der Stadt Trier. Bereits jetzt müssten Eltern bei der verbindlichen Anmeldung in den städtischen Kitas einen Impfnachweis oder aber die Teilnahme an der Impfberatung vorlegen. Sobald die konkrete Fassung des Gesetzes vorliege, würden die Gesundheitsämter die Kita- und Schulträger über die genauen Vorgaben und das weitere Vorgehen informieren, kündigt Michels an.