Pandemie : „Jeder der sich nicht impfen lässt wird sich infizieren“

Trier Warum es schwer sein wird, eine Herdenimmunität zu erreichen und wieso die Nebenwirkung bei der Zweitimpfung oft heftiger ist.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Über 28 Millionen Deutsche waren das bis Freitag. Das entspricht 34 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Rheinland-Pfalz lag der Anteil bei knapp 33 Prozent. Impfen bleibe „der entscheidende Schlüssel im Kampf gegen diese Pandemie“, sagte Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). „Jede Impfung, die wir diesen Sommer setzen, hilft uns, Menschen zu schützen und Freiheiten auch im Herbst und Winter weiter leben zu können.“ Hoch geht davon aus, noch im Sommer allen impfwilligen, erwachsenen Rheinland-Pfälzern ein Impfangebot gemacht zu haben. Ab August gebe es vermutlich mehr Impfstoff als Nachfrage. „Wer sich nun anmeldet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller an seinen Termin kommen können, als das in der Vergangenheit der Fall war“, sagte Hoch.

Wie geht es weiter mit den Impfungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen müssen sich impfen lassen, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen?

Von Herdenimmunität spricht man, wenn ein Großteil der Bevölkerung durch Impfung oder Ansteckung immun gegen eine Infektionskrankheit ist. Bei Masern geht man davon aus, dass der Herdenschutz ab einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent greift. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte vergangene Woche im Interview mit unserer Redaktion, dass sich aus seiner Sicht mehr als 80 Prozent der Bevölkerung gegen Corona impfen lassen müssten, um eine Herdenimmunität gegen das Virus zu erreichen. „Ich glaube, es wird grundsätzlich schwer eine Herdenimmunität zu erreichen. Lässt man jetzt noch die Kinder aus wird es naturgemäß noch schwieriger“, sagt der Immunologe Dirk Brenner vom Luxembourg Institute of Health. „Wir sollten den Sommer und somit die Zeit einer niedrigen Inzidenz nutzten, um die Bevölkerung vollständig durchzuimpfen. Nur so können wir in absehbarer Zeit wieder zu unserem normalen Lebensstil zurückkehren“, so der Mediziner.

Sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) lehnt eine Impfung von Kindern ab zwölf Jahren nicht grundsätzlich ab. Sie empfiehlt sie allerdings nur für Kinder und Jugendliche, bei denen aufgrund von bestimmten Vorerkrankungen ein größeres Risiko besteht, schwer an Covid zu erkranken. Immunologe Brenner rät trotzdem dazu, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu impfen. Man sehe gerade in England, dass sich die Delta-Variante in den nicht-immunisierten Bevölkerungsteilen, dabei hauptsächlich unter Jüngeren ausbreite. „Zwar sind jüngere Kinder nur sehr selten von akuten Covid-Symptomen betroffen, jedoch sind die Langzeitfolgen einer solchen Infektion weder bekannt noch abschätzbar“, so Brenner. Zudem sollte man „die psychologischen, sozialen und auch die schulischen Aspekte“ einer Impfung für die Kinder bedenken. „Eine Gesellschaft, die Kinder als potenziellen Infektionsherd und somit als Bedrohung der eigenen Gesundheit ansieht, kann nicht das Ziel sein.“ Daher plädiere er dafür Kinder, „nach Abwägung der individuellen Situation, grundsätzlich mit einem sicheren Impfstoff zu impfen“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte am Freitag, allen Kindern und Jugendlichen ab Zwölf von August an, ein Impfangebot zu machen. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister verwies erneut auf die Stiko-Empfehlung. An die halte man sich bei den Impfungen in den Impfzentren. Dort würden unter 18-Jährige nur geimpft, wenn es aus beruflichen Gründen notwendig sei, sagte Hoch. Trotzdem spreche nichts gegen Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren nach ärztlicher Aufklärung.

Das Land plant Sonderimpfaktionen, bei denen auch Jüngere mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden sollen. Besteht dabei eine Gefahr für die Impfwilligen?

Die Stiko empfiehlt den Einsatz von Astrazeneca überwiegend für über 60-Jährige. Der Grund: Bei Jüngeren kam es vereinzelt nach der Impfung zu Hirnvenen-Thrombosen. Immunologe Brenner hält es trotzdem nicht für bedenklich, wenn auch unter 60-Jährige sich freiwillig und eigenverantwortlich mit Astrazeneca impfen lassen. „Das Risiko-Nutzen-Verhältnis des Impstoffes ist gut, aber nicht optimal. Die Nebenwirkung der sehr selben auftretenden Sinusvenen-Thrombosen und deren Altersabhängigkeit sind hinlänglich bekannt und ab einem Alter von 35 bis 40 Jahren überwiegt der Nutzen des Impfstoffes ganz klar.“ Er könne nur jedem raten, sich schnellstmöglich impfen zu lassen „und dabei den Impfstoff zu akzeptieren, der zu seiner persönlichen Situation passe. „Jeder der sich nicht impfen lässt wird sich über kurz oder lang infizieren“, sagt Brenner.

Viele Geimpfte klagen über starke Nebenwirkung nach der Zweitimpfung. Ist das normal?