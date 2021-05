Impfung : Impfungen für ältere Kinder ab Juni: Kritik von Medizinern und Eltern

Trier Bund und Länder haben sich über das weitere Vorgehen beim Impfen geeinigt. Ärzte mahnen zur Vorsicht. In Rheinland-Pfalz warten Hunderttausende allein in Prio-Gruppen auf den Piks.

Kinder ab 12 Jahren sollen sich ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Das beschlossen Bund und Länder gestern beim Impfgipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, dass es keine Impfpflicht für Schüler geben werde. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am heutigen Freitag darüber entscheiden, ob das Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech für ältere Kinder zugelassen wird. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will aber mit einer Empfehlung für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen noch warten. Möglicherweise könnte eine Corona-Impfung nur für chronisch kranke Schüler empfohlen werden.

Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, kann die Zurückhaltung der Stiko nachvollziehen: „Derzeit gibt es für Kinder und Jugendliche noch keinen zugelassenen Impfstoff. Da Kinder und Jugendliche aber keine kleinen Erwachsenen sind und ihr Körper daher anders auf Arzneimittel reagiert als der von Erwachsenen, müssen Impfstoffe für sie, genau wie alle anderen Arzneimittel für Kinder auch, sorgfältig geprüft werden.“ Matheis rät daher, auf die Empfehlung der Stiko zu warten, bevor mit Impfungen von Kindern begonnen wird. Zudem sollten zunächst alle Angehörigen der Priorisierungsgruppen 1, 2 und 3 geimpft werden. In Rheinland-Pfalz warten noch mehr als 400 000 Bürger, die sich für eine der drei Gruppen registriert haben, auf einen Termin. Das Gesundheitsministerium hat zugesagt, dass alle auf der Warteliste zeitnah einen Termin erhalten sollen. Derzeit finden in den Impfzentren und auch in den Arztpraxen überwiegend Zweitimpfungen statt. Bis Mittwoch waren in Rheinland-Pfalz rund 700 000 Menschen vollständig geimpft, das sind 17 Prozent der Bevölkerung.