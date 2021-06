Corona : Eine Million komplett geimpft

Mainz Landesgesundheitsminister: Bis Ende des Sommers Impfangebot für alle.

Über den Sommer soll jeder Rheinland-Pfälzer, der sich impfen lassen will, ein Impfangebot erhalten. Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) wiederholte am Donnerstag sein bereits zuvor gemachtes Versprechen. Immerhin seien bereits eine Million Bürger vollständig geimpft, fast jeder Vierte. 46 Prozent der Rheinland-Pfälzer haben laut Hoch ihre Erstimpfung erhalten. Mehr als 80 Prozent (1,8 Millionen) der über 60-Jährigen seien bereits geimpft, das sei ein guter Wert, sagte Hoch.

Alle, die sich beim Land für eine Impfung registriert haben, sollen in den nächsten Tagen die Möglichkeit erhalten, den Status der Anmeldung abzufragen. Bislang gibt es in der Regel nach erfolgter Registrierung keine Rückmeldung bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Impftermin mitgeteilt wird. Dadurch sind viele verunsichert, weil sie befürchten, ihre Anmeldung sei verloren gegangen. Nicht selten melden sich viele aus diesem Grund erneut beim Impfportal an. So kommt es, dass es sich bei einigen der Registrierungen um Mehrfachanmeldungen handelt.