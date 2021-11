Corona : Impfzentren bleiben zu, dafür gibt es Corona-Impfungen in Kliniken

Trier Künftig soll man sich auch in ausgewählten Krankenhäusern ohne Termin gegen Corona impfen lassen können. Das verkündete der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister heute. Auch in der Region wird das möglich sein.

Um die Impfungen gegen Corona noch schneller voranzutreiben, baut das Land die Impfangebote aus. Dazu soll es demnächst an einigen Krankenhausstandorten die Möglichkeit geben, sich ohne Termin impfen zu lassen. Das gab der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittag bei einer Pressekonferenz in Mainz bekannt. In der Region sind Impfungen bislang an den Standorten der Krankenhäuser in Bitburg; Hermeskeil, Gerolstein und beim Mutterhaus in Trier geplant. „Unser Ziel bleibt es, gut durch diesen Winter zu kommen und im Frühjahr die Pandemie hinter uns zu lassen. Dafür müssen wir jetzt die Impfquote deutlich erhöhen und jene erreichen, die noch nicht geimpft sind“, sagte Hoch. Eine Wiedereröffnung der Impfzentren lehnt er ab. Hoch betonte, dass die sogenannte Booster-Impfung vor allem für Ältere wichtig sei.