Gesellschaft : Meldeflut: Einwohnerschwemme in der Ortschaften der Grenzregion

Trier Jeder Bürger ist bares Geld wert. Deshalb freuen sich die Bürgermeister über den plötzlichen Anmeldemarathon in ihren Dörfern.

Allein in seiner Verbandsgemeinde meldeten sich in der vergangenen Woche 62 Luxemburger neu an. Etwas weiter nördlich, in der Verbandsgemeinde Arzfeld, waren es im gleichen Zeitraum sechs Anmeldungen. „Auch wir haben seit vergangener Woche ein höheres Aufkommen von Anmeldungen durch Luxemburger“, bilanziert Bürgermeister Andreas Kruppert, der bei der Frage nach den Gründen ebenfalls auf den kleinen Grenzverkehr verweist. Man dürfe die Grenze jetzt nur noch mit einem entsprechenden Pendler-Formular passieren, sagt Kruppert. Hierfür müsse man aber in Deutschland gemeldet sein.