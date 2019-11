Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilfunk : In der Eifel gibt es die meisten Funklöcher der Region

Trier Neue Karte zeigt, wie es um den Handyempfang steht. Landesregierung will Lücken schließen und verspricht flächendeckendes mobiles Internet bis 2025.

Wer in der Eifel oder im Hunsrück unterwegs ist, kennt sie: Funk­löcher. Immer wieder gibt es ganze Landstriche, in denen es kaum oder gar keinen Handyempfang gibt. Erstmals gibt es nun im Internet eine Funklochkarte, die zeigt, wie die Mobilfunkabdeckung in den einzelnen Regionen in Deutschland ist. Anbieter der Funklochkarte ist die Bundesnetzagentur. Deren Angaben zufolge hätten bislang 187 000 Smartphone-Nutzer die entsprechende App heruntergeladen und 160 Millionen Messergebnisse übermittelt.

Schaut man sich die Karte an, dann schneidet die Region auf den ersten Blick ganz gut ab. Fast überall scheint es vergleichsweise guten bis sehr guten Handyempfang zu geben. Klickt man sich jedoch immer weiter auf einzelne Orte, dann erkennt man, dass es vor allem in der Eifel einige Funklöcher gibt, wo es gar keinen Handyempfang gibt, etwa rund um Lahr oder in Teilen von Messerich im Eifelkreis Bitburg-Prüm, ebenso beim Meerfelder Maar (Vulkaneifel).

Auffallend ist, dass es viele Landstriche in der Region gibt, zu denen es auf der Funklochkarte gar keine Angaben zum Handyempfang gibt. Dort haben Nutzer noch keine Messdaten an die Bundesnetzagentur übermittelt. Daher seien die auf der Karte gezeigten Ergebnisse auch nicht repräsentativ, teilt die Behörde, die ihren Sitz in Bonn hat, mit.

Auch ein im Oktober von der Landesregierung vorgelegter Statusbericht zur Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz bestätigt, dass es vor allem in der Eifel und Teilen des Saargaus viele Funk­löcher gibt. Problematisch ist der Handyempfang demnach vor allem im Eifelkreis Bitburg-Prüm entlang der luxemburgischen Grenze. Dort kann man laut der Auswertung des Tüv Rheinlands im Auftrag der Landesregierung vielerorts weder mit dem Handy telefonieren noch hat man mit dem Smartphone eine schnelle Internetverbindung. Vor allem bei der Versorgung der Flächen bestünde Aufholbedarf für die Mobilfunkversorgung, heißt es in der Bestandsaufnahme. „Die vielen Hügel und Wälder in Rheinland-Pfalz sorgen für Herausforderungen.“

In diesem Jahr sind laut dem Statusbericht 63 weitere Mobilfunkmasten in Rheinland-Pfalz gebaut worden, davon 24 in der Region. Damit, so heißt es, deckten die Netze der Betreiber jetzt zusammen 91,1 Prozent der Landesfläche ab. Bis Ende des Jahres seien 93 Prozent zu erwarten. Ende Juli hätten 98,3 Prozent der Haushalte im Land eine LTE-Anbindung durch mindestens einen der drei Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica.