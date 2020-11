Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfungen : Impfstraßen und Schichtbetrieb: Vorbereitungen für Impfzentren in der Region laufen

Vorstellung der Pläne für ein Trierer Impfzentrum im Messepark. Foto: Wilfried Hoffmann

Trier Im Trierer Messepark sollen schon bald mehrere tausend Menschen pro Tag geimpft werden. Und auch in Bitburg, Wittlich und Hillesheim laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was dort geplant ist und was das Trierer Gesundheitsamt zum Impfstoff sagt.