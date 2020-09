Kostenpflichtiger Inhalt: Weinbau : Lese unter erschwerten Bedingungen

Zwischen Bangen und Hoffen: Bald beginnt die Weinlese an Mosel Saar und Ruwer, doch viele Winzer sorgen sich. Wegen der Corona-Pandemie wollen die Kreisverwaltungen verstärkt die Betriebe kontrollieren. Foto: dpa/Jan Woitas

Trier/Bernkastel-Wittlich In knapp zwei Wochen startet die Haupternte an Mosel, Saar und Ruwer. Doch anstatt sich über gesunde und reife Trauben zu freuen, sind die Winzer nervös. Die Angst vor infizierten Erntehelfern bereitet so manchem schlaflose Nächte.