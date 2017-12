Tickets für den Nahverkehr künftig auch im Internet

Außerdem soll in Regionalzügen demnächst kostenloses Internet-Surfen möglich sein. Von Bernd Wientjes

Wer von Hamburg nach Prüm mit Bahn und Bus reisen will, kann sich zwar sein Zugticket aufs Handy laden. Wenn er in Gerolstein in den Bus steigt, muss er sich aber dort noch einmal eine (Papier)-Fahrkarte kaufen: Das soll sich aber bald ändern. Zumindest, dass sich der Reisende erst noch ein Ticket beim Busfahrer in Gerolstein kaufen muss, soll anders werden.

Bei der gestrigen Sitzung des Zweckverbands Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) in Koblenz diskutierten die Mitglieder darüber, wie künftig Fahrscheine für Bus und Bahn in der Region über das Internet und als Handy-Tickets angeboten werden können, also Fahrkarten, die nicht ausgedruckt werden müssen und nur auf dem Smartphone angezeigt werden. Hintergrund sind auch mögliche Kostenersparnisse.

Laut SPNV sind die bisherigen Vertriebswege für die Tickets sehr aufwendig. Ein Fahrkartenautomat verursache jährlich im Schnitt Kosten von 25 000 Euro. Doch die Möglichkeit anders an Fahrkarten für eine Zugfahrt etwa von Trier nach Wittlich heranzukommen, gibt es derzeit nicht. Innerhalb des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) zu dem der Nahverkehr in den Zügen ebenso gehört wie der Linienbusverkehr, können Tickets derzeit noch nicht übers Internet gekauft werden. Auch Handy-Tickets gibt es nicht (der TV berichtete).

Das soll sich im ersten Halbjahr 2018 ändern. Bis dahin soll es in der gesamten Region möglich sein, Bus- und Bahn-Tickets online zu kaufen.

Allerdings müssen dann eben für die Fahrt von Hamburg nach Prüm immer noch zwei Tickets gekauft werden. Denn es fehle die Möglichkeit der Buchung einer „durchgehenden Reisekette“ aus dem deutschen Fernverkehrsnetz in den Nahverkehr, hieß es gestern in Koblenz. Vorraussetzung dafür sei aber, dass es ein bundesweit einheitliches Fahrkartensystem gebe, in dem die unterschiedlichen Tarife aller regionalen Nahverkehrsverbünde und des Fernverkehrs hinterlegt seien. Daran werde auf Bundesebene „intensiv“ gearbeiet.

Intensiv arbeitet der SPNV auch daran, in möglichst allen Nahverkehrszügen kostenloses mobiles Internet anbieten zu können. Umfragen zeigten, dass viele Fahrgäste ein solches Angebot als selbstverständlich ansähen, zumal es in Fernverkehrzügen und Fernbussen mittlerweile Standard sei. Nun soll geprüft werden, ob in den Zügen zwischen Koblenz, Trier, Saarbrücken und Mannheim sowie in denen nach Luxemburg und über die Eifel nach Köln Wlan-Router installiert werden können. Beim SPNV geht man davon aus, dass pro Zug Kosten von 40 000 Euro fällig werden Laut SPNV ist die Mobilfunkversorgung in den Nahverkehrszügen aber ein „wichtiges Qualitäts- und Attraktivitätsmerkmal“.