Pandemie : Landesweite Inzidenz weiter über 50

Der Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz liegt erneut über 50. Was das für die Region bedeutet.

Am zweiten Tag infolge liegt die landesweite Inzidenz über 50. Die Zahl der Neuinfektionen auf

100 000 Einwohner in sieben Tage kletterte auf 53. Falls morgen der Wert immer noch überschritten wird, müssen ab Montag in den Kommunen, in denen die Inzidenz ebenfalls über 50 liegt, die Geschäfte wieder schließen. In der Region ist das heute weiterhin nur der Kreis Trier-Saarburg.