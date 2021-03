Corona : Corona-Gegensätze: Trier lockert – Vulkaneifel droht Ausgangssperre

Trier/Mainz Während man in Trier oder Wittlich dank niedriger Fallzahlen auch ohne Termin shoppen gehen kann, spitzt sich die Lage in Daun und Gerolstein zu: Ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) pocht auf eine strikte Notbremse, wenn Kommunen die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschreiten. „Wir müssen schnell und konsequent handeln. Die Instrumente dafür haben wir definiert. Daran muss sich auch jede und jeder halten“, sagte die Triererin und verwies auf eine Muster-Allgemeinverfügung des Landes. Diese sehe vor, dass Städte und Landkreise ab einer 7-Tages-Inzidenz von 100 Ausgangssperren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr verhängen, die Außengastronomie schließe, Alkohol-Verkauf zwischen 21 Uhr und 6 Uhr verboten sei und Einzelhandel nur nach Terminvereinbarung und eingeschränkt für Kunden aus lediglich einem Haus­stand öffnen dürfe. Ausgenommen davon sind Lebensmittelläden. „Die Infektionslage in Deutschland ist ernst. Die Zahlen steigen. Ein Grund dafür sind die Virusmutationen. Wir müssen entschlossen handeln, dafür brauchen wir jetzt keine weiteren Bund-Länder-Runden. Alle müssen sich an das halten, was wir beschlossen haben“, sagte Dreyer klipp und klar in Richtung Kommunen – und wohl auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die hatte in einem Fernsehinterview Versäumnisse der Länder kritisiert, was auf politischen Widerstand stieß.

Auch in Rheinland-Pfalz steigt die Zahl an Neuinfektionen weiter an. 9966 Menschen waren am Montag am Coronavirus erkrankt – 668 mehr als am Tag zuvor. Mit einer durchschnittlichen 7-Tages-Inzidenz von 113,9 überschritt Rheinland-Pfalz am zweiten Tag in Folge die kritische Marke von 100. Die übertreffen inzwischen auch 19 von insgesamt 36 Kreisen oder Städten im Land. Dreyer bleibt dennoch beim Plan, mit Kommunen an Modellprojekten arbeiten zu wollen, die mehr Öffnungen bei mehr Tests erlauben – aber nur, wenn deren Inzidenz unter 50 liege. „Wir können nicht mit dem Signal von großflächigen Lockerungen in die dritte Welle gehen“, sagte Dreyer. Nur drei Kommunen in Rheinland-Pfalz kommen auf eine 7-Tages-Inzidenz unter 50. Aus der Region zählt neben der Stadt Trier auch der Kreis Bernkastel-Wittlich dazu, der landesweit mit 24,9 auf den niedrigsten Wert kommt. Deshalb sind dort auch die Geschäfte offen. In Trier-Saarburg (54,9) und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm (86,8) ist Terminshopping erlaubt.