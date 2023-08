Kolumne Straßenkampf Da steht ein Baum auf dem Weg: Trier, deine Radwege!

Fahrradfahren in Trier ein Chaos? Was? Quatsch! Trier zählt zu den fahrradfreundlichsten Städten Deutschlands, wenn nicht Europas – und das könnte jetzt schon bald mit einem besonderen Zeichen, einem Symbol, verbunden werden. Klingt kryptisch? Kann sein. Was dahintersteckt, lesen Sie hier:

22.08.2023, 10:46 Uhr

Radverkehr und Natur sind in Trier fest miteinander verwachsen, meint Straßenkampf-Gastautor Marek Fritzen. Foto: Marek Fritzen

Achtung, nicht erschrecken, heute gibt’s an dieser Stelle mal einen Gast-Autor. Der Kollege Christian Kremer, der weilt im Urlaub und war so nett, mich mal an die Tastatur zu lassen.