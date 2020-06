Steuern : Kommunen im Land drehen kräftig an der Steuerschraube

Trier/Mainz Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz leiden an coronabedingten Einnahmeausfällen. Allein die Stadt Trier rechnet mit einem Verlust an Steuereinnahmen von 25 Prozent. Kalkuliert wird mit einem Defizit von 42,5 Millionen Euro in diesem Jahr.

Einige Städte und Gemeinden bitten daher anscheinend die Bürger stärker zur Kasse. Wie eine Erhebung des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes ergeben hat. haben zahlreiche Kommunen in diesem Jahr die Grund- und Gewerbesteuern erhöht. Und das zum Teil drastisch. 11 der 50 größten Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hätten die Hebesätze für die sogenannten Realsteuern angehoben, teilt die Interessenvertretung mit. Als Negativbeispiel nennt der Steuerzahlerbund die Stadt Idar-Oberstein. Diese habe die Grundsteuer B, die alle Besitzer von Grundstücken und Immobilien zahlen müssen, von 105 auf 535 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer um 20 auf 420 Prozentpunkte angehoben. „Hierbei handelt es sich mit Abstand um die höchste Grundsteuer-Erhöhung aller betrachteten Kommunen in den letzten zehn Jahren“, kommentiert René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz. „Wir befürchten, dass die Corona-Krise als Vorwand für weitere Erhöhungen bei der Grundsteuer genutzt werden wird“, so Quante. Laut der Auflistung des Steuerzahlerbundes drehen die Kommunen in der Region nicht so heftig an der Steuerschraube. Allerdings liegt Trier mit einem Hebesatz von 430 bei der Gewerbesteuer im landesweiten Vergleich auf Platz drei. Genau wie bei der Grundsteuer B (Hebesatz von 480). Seit 2015 hat Trier den Hebesatz bei der Grundsteuer B um 60 Prozentpunkte angehoben. Bei der Grundsteuer A, die für landwirtschaftliche Flächen fällig wird, landet Trier landesweit auf Platz fünf (Hebesatz 350). Bitburg greift Landwirten und Waldbesitzern in der Region am kräftigsten in die Tasche mit einem Hebesatz von 425 Prozent. In Konz liegt dieser bei 420 Prozent. Konz ist auch bei der Gewerbesteuer mit vorne dabei. Mit einem Hebesatz von 420 landet die Stadt im Rheinland-Pfalz-Vergleich auf Platz fünf. Bei der Grundsteuer A belegt Wittlich mit einem Hebesatz von 340 landesweit den sechsten Platz.