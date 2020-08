Service : Infos zum Schulbeginn: Hygieneplan und Schnupfen-Papier

Trier Mit dem aktualisierten Hygieneplan und einem Leitfaden für die Symptomerkennung will das Land Schulen, Schülern und Eltern den Regelbetrieb leichter machen.

(woc) Seit Mitte Juni ist bekannt, dass nach den Sommerferien – sofern das Infektionsgeschehen es zulässt – die Schulen im Regelbetrieb starten sollen. Am Donnerstagnachmittag legte das Land dazu eine Aktualisierung seines Hygieneplans vor. Und am Freitag eine Handreichung für Eltern und Lehrer, wie Corona-Symptome von einem „banalen Infekt“ unterschieden werden können - das so genannte Schnupfen-Papier.