Katastrophenschutz : Interview mit dem neuen Innenminister: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Flutkatastrophe, Herr Ebling?

Vor seiner Zeit als Innenminister war Michael Ebling (SPD) zehn Jahre lang Mainzer Oberbürgermeister. In Kürze wird sein Nachfolger in der Landeshauptstadt gewählt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Andreas Arnold

Mainz Es war ein unbequemer Start für den neuen Innenminister Michael Ebling (SPD). Nach dem Rücktritt seines Vorgängers muss er mit den Folgen der Flut aufräumen. Nun steht ihm durch abgesagte Karnevalsumzüge neuer Ärger ins Haus.

Wie Michael Ebling damit als passionierter Fastnachter umgeht, warum er am Trierer ADD-Präsidenten trotz der Kritik festhält und ob er gerne Ministerpräsident werden würde, erklärt er im großen TV-Interview.

Herr Ebling, Sie sind jetzt mehr als 100 Tage im Amt. Die Aufarbeitung der Flut im Ahrtal, abgesagte Karnevalsumzüge, rechte Polizisten, ein Katastrophenschutz in Trümmern: Haben Sie sich das Erbe von Roger Lewentz leichter vorgestellt?

Ebling Ich wusste vorher, dass es eine große Aufgabe ist. Inzwischen sehe ich die Verwaltung des Erbes aber mit einem noch größeren Respekt.

Info Zur Person Foto: dpa/Hannes P Albert Michael Ebling ist gebürtiger Mainzer und lebt auch heute mit seinem Partner im Stadtteil Mombach. Dort war der 56-Jährige sieben Jahre lang Ortsvorsteher. Ebling ist studierter Jurist und begeisterter Fastnachter. 2002 wurde er Sozialdezernent der Stadt Mainz. Vier Jahre später ging Ebling erstmals in die Landespolitik - als Staatssekretär im Bildungsministerium. 2012 wählten ihn die Mainzer zu ihrem Oberbürgermeister. 2019 folgte die Wiederwahl für weitere acht Jahre. Nach dem Rücktritt von Roger Lewentz wechselte Ebling allerdings im Oktober vergangenen Jahres vor Ende seiner Amtszeit ins Innenministerium - und damit erneut in die Landespolitik.

Blicken wir auf ihr derzeit größtes Sorgenkind – die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Hätten Sie so kurz nach der Flut zwei Wochen Urlaub gemacht – so wie ein Mitglied der Chefetage?

Ebling Über den Urlaub von Mitarbeitern der ADD – und damit auch der Vizepräsidentin – entscheidet der Präsident. Er hat seine Gründe für alle öffentlich nachvollziehbar dargelegt.

Welches Bild von Politik vermittelt das den Menschen, wenn die Abteilungsleiterin für den Katastrophenschutz im Land kurz nach der Flut verreist, während ihre Mitarbeiter und auch Helfer Tag und Nacht dort arbeiteten?

Ebling Ich kann verstehen, dass da sehr schnell ein Eindruck entstanden ist, dass die Spitze der ADD die Aufgabe nicht angemessen ernst genommen hat. Und dennoch würde ich der ADD-Spitze immer zu Gute halten, dass sie aus meiner Sicht nahezu alles unternommen hat, um die Katastrophenauswirkungen zu lindern und den Menschen in Not zu helfen.

Nun ist die stellvertretende Präsidentin, Begoña Hermann, im Ruhestand. Halten Sie – wie Malu Dreyer – an Präsident Thomas Linnertz fest?

Ebling Ich vertraue ihm genauso wie die Ministerpräsidentin. Und ich würde den Blick darauf gerne etwas weiten. Ich habe niemanden getroffen, der irgendwie in die Katastrophe involviert war und sagte, er oder sie habe keine Fehler gemacht. Und mein Maßstab bei der Beurteilung ist ein anderer, als lediglich einen Ausschnitt anzuschauen. Thomas Linnertz ist nicht Präsident der Landeskatastrophenschutzbehörde. Es ist ja eine Konsequenz aus der Flut, dass wir ein solches Amt jetzt aufbauen.

Das heißt, Herr Linnertz darf trotz der aufgedeckten Fehler in jedem Fall im Amt bleiben?

Ebling Die ADD ist unsere Mittelbehörde und kümmert sich um sehr viele wichtige Fragen. Thomas Linnertz widmet sich auch weiterhin Dingen wie der Kommunalaufsicht, Schulaufsicht und Flüchtlingsunterbringung. Ich erlebe eine handlungsfreudige, gut geführte Behörde.

Aber die ADD bleibt ja zunächst auch weiterhin für den Katastrophenschutz zuständig – mit Präsident Linnertz als oberstem Katastrophenschützer des Landes.

Ebling Diese Aufgabe wird ihm nicht mehr dauerhaft zugewiesen sein. Wir reden von einer Übergangsphase, die sicherlich ein oder zwei Jahre dauern wird. Dann wird es auch einen neuen Präsidenten für die neue Behörde geben.

Was passiert denn, wenn es in dieser Übergangsphase noch einmal zu einer Katastrophe kommen sollte? Ist mittlerweile klar, wann das Land die Einsatzleitung übernimmt?

Ebling Es wird auch in Zukunft oft eine Einzelfallentscheidung sein, ab wann das Land in die Führung der Lage übergeht. Kriterien sind die Erheblichkeit des Ausmaßes, die Überregionalität und dass es von Beginn an zentrale Abwehrmaßnahmen braucht. Ab sofort kann das Land aus einem neu ausgestatteten Stabsraum in Koblenz sehr große Katastrophenlagen koordinieren und bei Bedarf auch leiten. In diesem Fall wäre der Leiter des Katastrophenschutzreferates der ADD operativ verantwortlich. Aktuell besetzen wir diese Stelle neu.

Ein Fehler bei der Flut war, dass Minister nicht in Kontakt standen. Hat das Innenministerium mit dem Umweltministerium nun über bessere Kommunikationswege gesprochen?

Ebling Selbstverständlich haben wir uns alles ganz genau angeschaut. Es gab viele Absprachen und Runden innerhalb der Landesregierung. Zentral sind die Meldeketten und dass sie abgesichert sind - auf der operativen Ebene wie auch im Krisenstab der Landesregierung.

Sie haben die Frage nach Konsequenzen im Innenministerium bislang immer an den Revisionsbericht geknüpft, der die Fragen nach der Vertuschung und fehlenden Akten klären sollte. Der Bericht liegt seit Wochen auf dem Tisch. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt?

Ebling Es gibt einen klaren Auftrag an den Inspekteur der Polizei. Er soll die Gesamtorganisation aufgrund der bisherigen Erkenntnisse schärfen und das Vergangene nachbereiten. Dazu gehören die erkennbaren Fehler wie zu spät gelieferte Akten an den Untersuchungsausschuss. Der Inspekteur soll aber auch die Rolle des Lagezentrums im Innenministerium neu bewerten.

Personelle Konsequenzen im Innenministerium sind also nicht zu erwarten?

Ebling Zu den politisch bedeutsamsten Entscheidungen gehörte doch, dass mein Vorgänger Roger Lewentz, Verantwortung für Fehler in seinem Bereich übernommen hat. Der oberste Repräsentant für die ADD und die Polizei hat für sich diesen respektablen Schluss gezogen. Und damit einen Punkt gesetzt – auch in der Verantwortungskette. Konsequenzen kann es immer geben und sie können immer auch persönlicher Natur sein.

Nach mehr als einem Jahr Aufarbeitung stellt man sich generell die Frage: Welche Verfehlungen dürfen sich Politiker erlauben, damit sie zurücktreten müssen?

Ebling Die Rücktrittsforderungen etwa gegen Herrn Linnertz haben sich nun mehrfach wiederholt. Diese Form des Rituals entfernt sich immer weiter von dem, wie wir die Fragen der Zukunft klären. Wenn er zurücktreten würde, würde sich dann etwas ändern? Ist nicht durch den Rücktritt des Innenministers ein Vielfaches mehr an Verantwortungsübernahme geschehen, als es sich jemals in einem einzelnen ADD-Präsidenten darstellen könnte? Thomas Linnertz ist ein Behördenleiter.

Die Aufarbeitung der Flut hat auch aufgedeckt, dass das Innenministerium und die Landesregierung den Katastrophenschutz jahrelang vernachlässigt haben.

Die Frage, welche Gefahren drohen können, ist eine aller staatlichen Ebenen - von Bund, Land und Kommunen. Das Land ist da in der schlechten Gesellschaft aller. Auch wir als Gesamtbevölkerung haben uns in den letzten Jahrzehnten in einer trügerischen Sicherheit gewähnt. Ein Zeichen war, dass Sirenennetze demontiert wurden in der Vorstellung, dass es eine solche Warnung der Bevölkerung nicht mehr braucht. Es gehört also zur Ehrlichkeit dazu, dass Fragen des Bevölkerungsschutzes mit Ende des Kalten Krieges allgemein ein stiefmütterliches Dasein hatten.

Auf welche Szenarien stellen Sie sich jetzt ein?

Ebling Wir können heute nicht mehr ausschließen, dass uns der lange Arm des Aggressors auch treffen kann. Es ist kein Zufall, dass mit der Entscheidung für Leopard-Panzer in der Ukraine über Nacht die Angriffe auf die IT-Infrastruktur in Deutschland schlagartig zugenommen haben. Zusätzlich haben wir durch den menschengemachten Klimawandel vermehrt mit Extremwetterereignissen zu rechnen. Wir müssen den ungemütlichen Zustand der Unsicherheit immer öfter aussprechen. Damit sich die Menschen mit der Situation auseinandersetzen.

Eines ihrer persönlichen Herzensthemen im Land steht gerade auf der Kippe: Fastnachtsumzüge wurden vielerorts wegen hoher Sicherheitsauflagen abgesagt. Schmerzt Sie das nicht, wo sie selbst doch einige Hebel in Bewegung setzen könnten?

Ebling Mir tut jede Absage weh. Fastnacht war durch Corona ohnehin schon zwei Jahre ausgebremst. Nun wollen die Menschen wieder unbeschwert feiern. Trotzdem sagt nicht nur die Fastnachtsseele, sondern auch das rationale Gemüt des rheinland-pfälzischen Innenministers: Unbeschwert Feiern geht nur mit entsprechender Vorsorge. Insofern halte ich die Landesregelung, dass wir ab einer bestimmten Größenordnung ein Sicherheitskonzept vorschreiben, nicht für falsch.

Schon im Juni 2022 gab es die ersten Probleme mit dem Gesetz - die Landesregierung hat versucht, das Thema kleinzureden. Haben Sie wenigstens mal darüber nachgedacht, dass Sie etwas falsch gemacht haben könnten?

Ebling Für viele ist das organisatorisch ein Corona-Kaltstart. Bestimmte Dinge, die vorher abrufbereit waren, sind es nun nicht mehr. Dazu kommt eine erkennbare Unsicherheit in der Auslegung des Gesetzes. Unsere Spezialisten werden deshalb jetzt mit den kommunalen Ordnungsbehörden reden. Nächstes Jahr soll kein Umzug mehr an den Sicherheitsauflagen scheitern.

Heute wie damals schiebt das Land die Verantwortung den Kommunen zu. Scheitert es auch an der Kompetenz vor Ort?

Ebling Ich will keine Zensuren verteilen. Aber es finden nun mal 150 Umzüge statt. Das ist ein Zeichen, dass die Vorbereitungen gut gelaufen sind – zumindest an vielen Stellen. Die Stadt Frankenthal etwa hatte bislang nur zwei Menschen, die für die Sicherheit beim Umzug verantwortlich waren. Da kann ich im Nachhinein nur froh sein, dass mal jemand darauf geschaut hat. Wir sollten beim Thema Sicherheit niemals eine Laissez-faire-Haltung zeigen. Das kann sich bitter rächen.

Muss künftig vermehrt der Steuerzahler für gestiegene Risiken bei solchen Veranstaltungen aufkommen – so wie bei Fußballspielen?

Ebling Der Staat trägt doch auch jetzt schon den größten Anteil der Sicherheitskosten. Ich sehe das Land aber nicht in der Rolle, einzelne kommunale Veranstaltungen zu fördern. Das gilt für Weinfeste wie Weihnachtsmärkte und Umzüge. Bei Fußballspielen unterstütze ich die Linie, dass professionelle Vereine an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligt werden.

Die Wahl ihres Nachfolgers in Mainz steht kurz bevor. Als Malu Dreyer sie anrief und fragte, ob Sie Innenminister werden wollen, haben Sie da auch die Zukunft der Landeshauptstadt berücksichtigt?

Ebling Mir war im Moment meiner Amtsaufgabe natürlich bewusst, dass dann eine Direktwahl ansteht.

Wenn es nun für die SPD in der Landeshauptstadt mit dem Chefsessel erstmals nicht klappt, war es das trotzdem wert?

Ebling Das ist nicht mein Wertmaßstab. Ich bin aber außerordentlich zuversichtlich, dass die nächste Mainzer Oberbürgermeisterin eine Sozialdemokratin sein wird. Und ich habe den Eindruck, dass viele sich freuen würden, wenn die Stadtchefin mal eine Frau wäre.

Wenn Malu Dreyer Sie noch einmal anrufen und fragen würde, ob Sie ihr Nachfolger werden wollen: Würden Sie Ja sagen?

Ebling Mit einer so erfolgreichen und sympathischen Ministerpräsidentin kann ich mich noch sehr lange anfreunden. Wie alle Welt weiß, bin ich gefragt worden, ob ich das Innenministerium leiten möchte. Das habe ich beherzt bejaht. Und die weiteren Telefonanrufe befassen sich damit, wie wir erfolgreiche Regierungsarbeit zusammen gestalten werden.

Stimmt denn, wie alle Welt vermutet, dass Sie den Posten des Ministerpräsidenten mindestens interessant finden?