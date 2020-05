Kostenpflichtiger Inhalt: Ermittlungen laufen : Innenminister Lewentz erhält Drohbrief mit Neun-Millimeter-Patrone

Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat einen makaberen Drohbrief erhalten. Die Unterzeichner ordnen sich dem linksextremistischen Spektrum zu und drohen dem SPD-Politiker unverhohlen mit Brandanschlägen gegen ihn und sein Umfeld. Sicherheitsbehörden im Land ermitteln.

Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz ermitteln wegen eines Drohbriefs gegen Innenminister Roger Lewentz. Der SPD-Politiker sagte vor Journalisten in Mainz, er habe vor wenigen Tagen ein Drohschreiben erhalten, dem die Neun-Millimeter-Patrone einer Gaspistole beigelegt war.

Als Unterzeichner bezeichnet sich in dem Brief die militante Zelle die sich als Teil der linksradikalen kommunistischen „Revolutionären Aktionszellen“ (RAZ) versteht. Laut Verfassungsschützern ist diese vornehmlich im Berliner Raum aktiv, in mehrere Zellen untergliedert und schon für mehrere Brandanschläge verantwortlich gewesen.

Mit solchen Attentaten drohen die Verfasser des Briefs auch Lewentz und seinen Angehörigen. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Wir sind selbstverständlich auch in der Lage, zum Beispiel Brandsätze in großer Ausführung herzustellen und gegebenenfalls in Ihrem Umfeld wirkungsvoll einzusetzen. Ein feuriges Lichtspektakel wird unausweichlich sein und Ihr Umfeld wird unschädlich und handlungsunfähig gemacht.“ Die mitgeschickte Gaspatrone sei ein Symbol dafür, dass „mit der jetzigen kapitalistischen Polizeistaatspolitik endlich ein radikaler Schlussstrich gezogen“ werden müsse. Innen- und Justizministern werfen die Autoren „Verfolgung und Unterdrückung politischer Andersdenkender“ vor.

Bundesweit haben bereits mehrere Politiker in den vergangenen Monaten ein solches Drohschreiben mit Patronenhülse erhalten – wie die Bundestagsabgeordnete und baden-württembergische FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny. Lewentz sagte, nach seinen Informationen sei er das einzige Kabinettsmitglied in Rheinland-Pfalz, das einen solchen Drohbrief bekommen habe. Spätestens nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, nach dem im vergangenen Jahr ein Rechtsextremer festgenommen wurde, schrillen bei solchen Briefen aber die Alarmglocken bei Politikern.