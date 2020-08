Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen : Ins Schlingern geratenes Trierer Unternehmen Leysser gerettet

Die Unternehmensgruppe Schünke hat Leysser übernommen. Foto: Screenshot: TV

Trier Aufatmen in Trier, Idar-Oberstein und Saarbrücken: Das in finanzielle Schieflage geratene Sanitär- und Heizungsunternehmen Leysser wird von einem Unternehmen in Baden-Württemberg übernommen. Was dies für die Mitarbeiter von Leysser bedeutet.