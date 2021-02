Insolvenzen : Pleite statt Flusskreuzfahrt: Eifeler Seniorenschiff liegt auf dem Trockendock

Trier Es sollte das Event werden für Senioren, die fit sind, Lust auf ein Abenteuer und das nötige Kleingeld haben. Ein Eifeler Unternehmen wollte ein Schiff zur Residenz für rüstige Rentner umbauen. Doch der ehrgeizige Plan scheiterte.

Die Nachricht hatte im vergangenen Jahr in den Medien bundesweit große Wellen geschlagen: Ein Unternehmen aus der Vulkaneifel wollte ein Flusskreuzfahrtschiff zur schwimmenden Seniorenresidenz umbauen. Das Schiff mit dem Namen „FT Calea“ sollte mit bis zu 100 Senioren auf den Flüssen Mitteleuropas unterwegs sein. Die Nachfrage sei groß, hieß es vor einem Jahr, die Sache sei phänomenal angelaufen. Dann allerdings kam die Corona-Pandemie und machte dem ehrgeizigen Projekt nach Angaben von Geschäftsführer Thady Alexander Thömmes einen Strich durch die Rechnung. Das Unternehmen meldete Insolvenz an, aber die Idee sei nicht tot, sagte der 24-Jährige Gerolsteiner im Gespräch mit volksfreund.de Mehr zu Thömmes’ neuen Plänen und der Zukunft des Schiffes später auf volksfreund.de und in der TV-Mittwochausgabe.