Interview Jörg Mogendorf „Ich habe noch nie so viele Pflegekräfte nach Luxemburg verloren, wie im vergangenen Jahr“

Das Trierer Brüderkrankenhaus hat bei einem bundesweiten Vergleich der Arbeitsbedingungen in der Pflege mit sehr gut abgeschnitten. Was macht gute Pflege aus? Mit welchen Problemen haben Kliniken bei der Gewinnung von Personal zu kämpfen? Und warum ist es so schwierig, ausländische Pflegekräfte einzustellen? Darüber hat unser Redakteur Bernd Wientjes mit dem Pflegedirektor der Klinik, Jörg Mogendorf, gesprochen.