Interview Julia Klöckner : „Lieber wenig Fleisch essen, dafür aber hochwertigeres“

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner – hier im Mai – äußert sich im Interview zur Zukunft der Landwirtschaft, zu den Folgen der Hochwasser-Katastrophe und zur Lage der CDU. Foto: dpa/Johanna Geron

Trier Das große Interview mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner: Sie blickt auf die Niederlage der CDU in Rheinland-Pfalz zurück und nach vorne auf die Bundestagswahlen im Herbst. Weitere Themen: Wohin entwickelt sich die Landwirtschaft? Was ändert sich durch das Hochwasser?

Um die Lage der CDU in Land und Bund sowie um die Zukunft der Landwirtschaft ging es, als wir das Interview mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner führten. Zur Erläuterung: Dieses Gespräch fand vor dem Hochwasser statt, Fragen zu diesem Thema wurden dann schriftlich nachgereicht und beantwortet. Sie machen daher nur einen kleinen Teil aus.

Die CDU hat im März wieder einmal eine Wahl verloren. Malu Dreyer ist weiter Ministerpräsidentin. Und die CDU in Rheinland-Pfalz ändert personell an der Spitze fast nichts. Christian Baldauf bleibt Fraktionsvorsitzender, Sie Landesvorsitzende. Wieso eigentlich?

Julia Klöckner Leider waren die Umstände im Wahlkampf für unseren Spitzenkandidaten Christian Baldauf schwierig. Es war pandemiebedingt kaum Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern auf klassischem Weg möglich. Wir haben in der Partei nun eine umfangreiche Struktur- und Organisationsanalyse initiiert. Denn wir sind zwar die mitgliederstärkste Partei im Land, wir gewinnen Europawahlen, bei Kommunal- oder Bundestagswahlen liegen wir vorne, aber bei der Landtagswahl nicht. Wir untersuchen mit Hilfe von außen nun die Ursachen – auf allen Ebenen.

Aber Corona kann ja nicht für alles eine Ausrede sein. Die Bekanntheits- und Sympathiewerte sind etwa beim Spitzenpersonal deutlich schlechter als bei der Konkurrenz. Also, der Wahlkampf war zugegeben schwierig, aber doch für alle. Und sind es nicht die Personen, die Wahlen entscheiden?

Klöckner Und doch sind es aber eben auch die Umstände. Schauen wir auf die Flüchtlingskrise, auf Fukushima, die Corona-Pandemie just zur Hochphase der Landtagswahl. Da spielen plötzlich die Landesthemen, die vier Jahre eine Rolle gespielt haben, etwa marode Infrastruktur, mangelhafte Bildungspolitik oder die ärztliche Versorgung auf dem Land, keine Rolle mehr. Dann sind es plötzlich nur noch Bundesthemen. Aber am Ende müssen wir klar analysieren – und das tun wir auch.

Blicken wir auf die Bundes-CDU: Wie gewinnt man die Wahlen im Herbst? Indem man auf die Schwächen der anderen setzt?

Klöckner Wir setzen auf unsere Stärken, darauf, dass wir in einem Modernisierungsjahrzehnt sind. Es wird nach der Pandemie nicht alles wieder sein können wie zuvor. Modernisierungsjahrzehnt bedeutet für uns, dass wir Verwaltungen modernisieren, dass wir den Jobmotor anwerfen, dass wir Start-Ups, die Digitalisierung und eine allumfassende Nachhaltigkeit im Blick haben wollen. Ökologie, Ökonomie und die sozialen Fragen beantworten wir zusammen, spielen sie nicht gegeneinander aus. Das ist unser Angebot.

Wenn dies das Modernisierungsjahrzehnt werden soll: Was war das zuvor?

Klöckner Schauen wir doch, womit Angela Merkel zu tun hatte in diesen 16 Jahren. Wir haben viele Krisen gut gemeistert. Und Deutschland ist oft stärker herausgekommen aus diesen Krisen, als es hineingegangen ist. Im Modernisierungsjahrzehnt wollen wir weiter vorantreiben, was jetzt möglich ist: mit Blick auf Home-Office, Digitalisierung, neue Arbeitsformen. Aber ebenso mit Blick auf meinen Bereich als Bundeslandwirtschaftsministerin: Wenn wir Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz mit Ertragssicherung bei der Nahrungsmittelproduktion zusammenbringen wollen, dann müssen wir auf Modernisierung setzen, auf fortschrittliche Technologien oder auch klimaresistente Pflanzensorten.

Sie sagen, die Krisen sind gut gemeistert worden. Aber wäre nicht mehr notwendig gewesen? Hätte Deutschland sich etwa bei der Digitalisierung nicht viel besser aufstellen müssen?

Klöckner Wir alle sehen doch die Lücken bei der Digitalisierung. Aber wir haben besondere Herausforderungen, auch durch den Föderalismus. Der Bund stellt so viel Geld zur Verfügung, wie er es noch nie getan hat. Aber umsetzen müssen es die Länder. Im Vergleich haben einige das wirklich gut gemacht. Von Rheinland-Pfalz habe ich mir mehr erwartet. Nach dem Weiße-Flecken-Programm haben wir nun das Graue-Flecken-Programm initiiert. Das heißt: Selbst dort, wo es eine Internet-Anbindung gibt, aber die nicht genügt, kann gefördert werden. Manche Bundesländer organisieren das zentral für und mit ihren Kommunen, in Rheinland-Pfalz ist das leider nicht so, das halte ich für einen Fehler. Ich bin da übrigens völlig bei Ihnen: Jeder, der reist, wundert sich, dass in anderen Ländern die Internetanbindung schneller ist als bei uns. Bei der Einführung neuer Anwendungen steht zudem in Deutschland oft der in Teilen überzogene Datenschutz dem Erfolg im Wege. Ein Beispiel, bei dem allerdings die Landesregierung gefordert gewesen wäre: Schüler, Eltern und Lehrer wollen ein Programm haben, das funktioniert, und nicht jeden Tag neue datenschutzrechtliche Bedenken des Landesdatenschutzbeauftragten wie bei Microsoft Teams. Ich glaube ja nicht, dass die NSA in den USA an den Mathe-Inhalten in Rheinland-Pfalz interessiert ist.

Ist das Problem nicht, dass sich jeder seine eigene Lösung sucht?

Klöckner Sucht oder suchen muss, würde ich sagen. Ein Bundesland muss bündeln, dann kommt man schneller voran. Wir haben es etwa als Bundesregierung ermöglicht, für die Umsetzung des Digitalpakts auch digitale Hausmeister zu finanzieren - für IT-Pflege und Hilfestellungen an den Schulen vor Ort.

Aber diese digitalen Hausmeister sind auch nur für die Startphase durch den Bund finanziert?

Klöckner Ja, das wäre sonst auch verfassungsrechtlich schwierig. Der Bund ist ja gar nicht für die Schulen zuständig, Schulen sind nun einmal Ländersache, es sieht nicht so aus, dass die Länder diese Kompetenz abgeben wollen. Aber wer A sagt, muss auch B sich darum kümmern. Wir haben die digitalen Hausmeister als CDU in Rheinland-Pfalz schon lange beim Land eingefordert.

Blicken wir auf die Wahlen im Herbst. Was glauben Sie: Wie lange werden Armin Laschet, Friedrich Merz und Markus Söder gemeinsam auftreten? Wann schert der erste aus?

Klöckner Wie Sie sehen, sind wir breit aufgestellt. Eine Partei der Mitte mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Armin Laschet ist der richtige Kanzlerkandidat, der Menschen zusammenführt. Und damit hat er die Größe, vielen anderen ihren Raum zu lassen. Das zeigt sich etwa auch in seiner Landesregierung.

Und Sie sind sich sicher, dass Markus Söder sich damit abgefunden hat, Nummer zwei zu sein?

Klöckner Markus Söder ist Nummer eins in Bayern und ein ganz starker Ministerpräsident. Damit ist er auch maßgeblich auf Bundesebene tätig. Alleine kann die CDU Wahlen nicht gewinnen, aber die CSU eben auch nicht.

Alleine werden die drei Männer, die weiter an der Spitze auftreten, nicht gewinnen können. Hatten Sie sich nicht etwa gewünscht, dass bei der Vorstellung des Wahlprogramms eine Frau mit dabei ist?

Klöckner Wir haben ziemlich viele Frauen an der Spitze unserer Partei. Angela Merkel ist unsere Kanzlerin, die CDU stellte die erste Regierungschefin und war damit Vorreiter. Zudem bin ich etwa stellvertretende Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer ist Verteidigungsministerin, wir stellen die Bildungsministerin, die Kultur-, die Migrations- und die Digitalstaatsministerin als Union. Alles Frauen. Und wir haben als Frauen natürlich maßgeblich die Programme mit erarbeitet.

Wo sehen Sie Ihre Rolle im Wahlkampf?

Klöckner Ich bin Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz und ich will hier den Blick auch unserer ländlichen Räume mit einbringen, aber natürlich werde ich auch deutschlandweit unterwegs sein.

Die CDU ist in Umfragen derzeit stärkste Partei, aber für eine Regierungsbildung benötigt sie Partner. Mit wem kann sich die CDU das eigentlich vorstellen?

Klöckner Vor einer Wahl als Partei darüber zu spekulieren, finde ich falsch – vor allem aus Respekt gegenüber den Wählern. Wir kämpfen für eine möglichst starke CDU und CSU. Und dann werden wir sehen, was möglich ist und mit wem wir inhaltlich zusammenkommen können. Eines kann ich Ihnen sagen: Wir würden weder mit der Linken noch mit der AfD koalieren.

Was könnten Sie sich bei einem Wahlerfolg vorstellen? Oder anderes gefragt: Ist Landwirtschaftsministerin Ihr Wunschjob?

Klöckner Ich finde es anmaßend, für sich vorab Posten zu fordern. Demut gehört in der Politik immer dazu. Klar ist: Ich bin mit Leib und Seele Bundespolitikerin, Landespolitikerin und Kommunalpolitikerin. Alles, was ich mache, gehe ich mit Haltung und Herz an - und konsequent.

Lassen Sie uns über die Landwirtschaft sprechen und was Sie als Ministerin bewegt: Der Bericht zur Zukunft der Landwirtschaft liegt vor. Ist das ein Wendepunkt? Jahrelang hatte man das Gefühl, die Kluft zwischen Umweltverbänden, Verbraucherschützern und Bauern wächst immer weiter.

Klöckner Es ist ein Versuch, und wir sind so weit gekommen wie noch nie. Als ich 2018 angetreten bin, gab es die Auffassung, wir sollten einfach nur schnell mal strengere Gesetze machen – und alles ist erledigt. Wenn wir das aber so machen würden, würden wir unsere eigenen Landwirte, die regional produzieren, aus dem Wettbewerb drängen. Denn wir sind im EU-Binnenmarkt, die Produkte der anderen Länder liegen hier auch in den Regalen – kostengünstiger. Heute sprechen alle Gruppen, ob Umwelt-, Tierschutz- oder Landwirtschaftsverbände, miteinander und sehen das anders – und darauf bin ich dann doch etwas stolz. Landwirte und ihre Familien haben mehr Wertschätzung verdient. Wir Verbraucher erwarten mehr Nachhaltigkeit, Regionalität, Klimaschutz – aber gleichzeitig geben wir relativ wenig für unsere Lebensmittel aus. Landwirte werden aber etwa nur in tierwohlgerechte Ställe investieren können, wenn sie nicht draufzahlen müssen. Sonst übernehmen ihre Kinder nicht den Hof. Für höhere Standards benötigen sie eben auch höhere Zahlungen.

Was bedeuten die höheren Standards für die Verbraucher? Werden nicht die Preise steigen müssen trotz der staatlichen Unterstützung für die Bauern?

Klöckner Wir als Staat müssen helfen, wenn etwa jemand einen Stall für Millionen umbaut. Und ehrlicherweise müssen wir sagen: Lieber weniger Fleisch essen - und dafür hochwertigeres. Das ist auch aus Gesundheitsgründen eine gute Empfehlung. Am Ende müssen die Landwirte aber von ihrer Arbeit leben können. Wir haben das umgerechnet: Das bedeutet etwa 40 Cent mehr für ein Kilo Fleisch. Im Vergleich zu anderen Dingen muss es uns das auch wert sein: Für ein Handy geben wir Hunderte Euro aus, da darf uns Tierwohl etwas wert sein und ebenso der Landwirt um die Ecke.

Wie optimistisch sind Sie, dass Sie die preissensiblen Bevölkerungsgruppen erreichen?

Klöckner Wir sind alle gefordert. Wenn wir immer höhere Standards fordern, aber nicht bereit sind, dafür etwas zu zahlen, dann sägen wir uns den eigenen Ast ab: die regionale Versorgung. Und da müssen wir alle mitmachen. Mit den Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels etwas habe ich einen Verhaltenskodex entwickelt. Zudem habe ich ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, das gegen unfaire Handelspraktiken vorgeht. Aber – und das gehört auch dazu: Wenn Preise steigen, muss es einen sozialen Ausgleich geben, etwa im Warenkorb für Hartz-IV-Empfänger.

Ein Kernaspekt des Berichts sagt, dass weniger Nutztiere gehalten werden sollen. Das soll von einer Kampagne flankiert werden zur Verringerung des Fleischkonsums. Glauben Sie wirklich, dass Sie damit die Bauern hinter einer solchen Initiative versammeln können?

Klöckner Ich kenne keinen Landwirt, der sein größtes Glück darin sieht, immer mehr Tiere zu halten, damit er der Kostenspirale vielleicht standhalten kann. Im Gegenteil: Sie sind zufrieden, wenn sie ihre Familie ernähren können. Wenn Fleisch aber zu Dumpingpreisen angeboten wird, dann müssen Landwirte auf Quantität setzen. Hier müssen wir ansetzen. Ich habe Bewegungsprofile von Tieren im Sinne messbaren Tierwohls erstellen und Ställe der Zukunft entwickeln lassen, hier lässt sich Tierwohl umsetzen und rechnet sich. Landwirte, die bei diesem Modellprojekt mitmachen, sind glücklich. Eines ist mir aber wichtig: Wir werden kein Kühlschrank-Gesetz machen. Wir schreiben den Leuten nicht vor, was sie zu essen und zu trinken haben. Das würde auch niemals funktionieren. Und: Fleisch wird mehr kosten, aber kein Luxusprodukt sein.

Zur gemeinsamen Agrarpolitik in der Europäischen Union ab 2022: Die Verständigung ist noch relativ frisch. Für viele klingt es nicht so neu, wenn es heißt, Umweltauflagen werden mit Fördergeldern verknüpft. Können Sie uns kurz in drei Punkten erklären, was die Trendwende sein wird?

Klöckner: Wir haben unter der deutschen Ratspräsidentschaft einen Systemwechsel eingeleitet. Erstens wird bei den Basiszahlungen nicht mehr allein nach Flächen bezahlt, sondern je nachdem, was angebaut wird. Zweitens: Wir verteilen stärker um, von ganz großen zu mittleren und kleinen Betrieben. Die ersten Hektare werden besser gefördert. Der dritte Punkt ist, dass wir Junglandwirte stärker unterstützen. Wir wollen Betriebsübergaben fördern. Erstmalig haben wir zudem verpflichtende Öko-Regelungen eingeführt, für alle europäischen Mitgliedsstaaten. Das war mir wichtig. Denn wenn wir hohe Umweltstandards einhalten, aber etwa ungarische Landwirte nicht, dann könnte es zu einem Umweltstandarddumping kommen.

Der EU-Rechnungshof hat kritisiert, dass 100 Millionen Euro aus dem Agrarbudget, die eigentlich dem Klimaschutz zu gute kommen sollten, mehr oder weniger wirkungslos verpufft sind. Was macht Sie optimistisch, dass sich dies mit dem neuen Konzept ändert?

Klöckner: Die Gemeinsame Agrarpolitik war vorher sehr stark auf Produktionssteigerung ausgelegt. Aber nun gibt es einen Systemwechsel.