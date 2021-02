Zum Anhören : Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims (Die Linke) im Interview

Breit/Mainz Im Audio-Interview mit volksfreund.de spricht die Hunsrücker Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims über den Landtagsfluch ihrer Partei in Rheinland-Pfalz, Enteignungen mächtiger Wohnkonzerne und ein zerkratztes Auto vor ihrer Haustür.

Wo Oscar Lafontaine mit den Linken einst in den saarländischen Landtag stürmte, ging die Partei bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz immer leer aus. Auch vor der Wahl am 14. März 2021 steht der linke Einzug ins Parlament mächtig auf der Kippe. In Umfragen liegen sie bei vier Prozent.