Interview : Fragen an den Anwalt: Was für ein Mensch ist der mutmaßliche Amokfahrer?

Fragen an den Anwalt: Was für ein Mensch ist der mutmaßliche Amokfahrer?

Trier Der wegen der Amokfahrt von Trier angeklagte Tatverdächtige hat seit kurzem einen zweiten Verteidiger. Wir haben mit dem Rechtsanwalt gesprochen und ihn unter anderem gefragt: Warum verteidigen Sie einen mutmaßlichen Mehrfach-Mörder?

Seit kurzem hat der mutmaßliche Amokfahrer von Trier mit dem Wormser Rechtsanwalt Frank K. Peter – neben der Trierer Juristin Martha Schwiering – einen weiteren Verteidiger. Der 51-Jährige hat sich in der Vergangenheit vor allem als sogenannter Opferanwalt einen Namen gemacht. Wie kommt der promovierte Jurist nun dazu nach der Amokfahrt in Trier , ausgerechnet einen mutmaßlichen Mehrfach-Mörder zu verteidigen? Und wie verlief das erste Gespräch zwischen dem Anwalt und seinem neuen Mandanten? Über diese und weitere Fragen hat Frank K. Peter mit TV-Redakteur Rolf Seydewitz gesprochen.

Peter Man weiß nie, ob nicht ein Verteidiger zwischendurch ausfällt. Niemand möchte riskieren, dass ein solch aufwändiges Verfahren nach etlichen Verhandlungstagen platzt und dann später wieder von vorne beginnen muss. hinzu kommt: Natürlich steht in einem solchen Verfahren der Angeklagte vielen anderen Prozessbeteiligten, also Staatsanwaltschaft und Nebenklägern, gegenüber. Da stellt sich natürlich die Frage der „Waffengleichheit“.

Peter Es gibt keinen Fachanwalt für Opferrechte. Der Vorwurf wird jedem Strafverteidiger gemacht, der Opfer vertritt. Letztendlich ist es die gleiche Tätigkeit. In einer Hauptverhandlung macht man seinen Job als Strafverteidiger oder Opferanwalt. Die Tätigkeit ist eigentlich die gleiche, weil man die Strafprozessordnung beziehungsweise die Rechtsprechung in einer Hauptverhandlung anwendet.

Peter Jedes Verfahren ist ein besonderes Verfahren. Ich gehe in kein Verfahren mit dem Gedanken, das ist ein 0815-Prozess. Aber natürlich: Was da in Trier geschehen ist, passiert zum Glück nicht täglich auf den Straßen.

Peter Ich mache einen Job in einem bestimmten System und dem komme ich nach, wie auch der Staatsanwalt, ein Richter oder der Vertreter der Nebenklage. Das heißt nicht, dass ich als Strafverteidiger die Tat eines Mandanten, sofern er diese begangen hat, billige. Wenn kein Verteidiger bereit wäre, einen Beschuldigten zu vertreten, wären wir schnell am Ende des Rechtsstaats angelangt. Dann hätten wir eine automatische Verurteilung. Es gab schon Fälle, in denen z.B. jemand die Schuld für jemand anders auf sich genommen hat. Und es wurde auch schon – unabhängig von der Trierer Amokfahrt – DNA von jemandem am Tatort gefunden, ohne dass der dazugehörige Mensch der Täter war.