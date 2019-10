Trier Der Zeitforscher Karlheinz Geissler hält Winter- und Sommerzeit für überflüssig. Der Wissenschaftler orientiert sich an seinem eigenen Rhythmus.

() „Jeder hat Zeit“, sagt Karlheinz Geißler (75). Der ehemalige Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr ist Zeitforscher. Er ist Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik und leitet das Institut für Zeitberatung Timesandmore. Unser Redakteur Bernd Wientjes sprach mit ihm darüber, wie es ist ohne Uhr zu leben und was er von der Zeitumstellung hält.

KARLHEINZ GEISSLER Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, dass Sie genau um 10.30 Uhr anrufen sollen, sondern ab 10.30 Uhr. Das heißt Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, wann sie anrufen und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wann wir telefonieren, weil ich ab zehn am Computer sitze.

Sie leben also vollkommen ohne Uhr? Wie geht das?

GEISSLER Ich lebe nicht ohne Uhr, weil um mich herum ist die ganze Welt veruhrzeitlicht. Man kann also gar nicht ohne Uhr leben. Ich trage keine Uhr und organisiere mich nicht nach der Uhr.

Sie leben also nach Ihrer inneren Uhr?

Nun wird ja an diesem Wochenende die Uhr umgestellt. Wissen Sie eigentlich ob vor oder zurück?

Stimmt, also sie wird zurück gestellt. Aber wie machen Sie das mit Ihrer inneren Uhr. Die können Sie nach nicht so einfach anhalten oder umstellen?

Aber die merke ich doch in der Realität gar nicht. Ich stelle doch meine Uhr nicht um, wenn ich von Dresden nach Köln fahre.

GEISSLER Man merkt es daran, dass es zu unterschiedlichen Zeiten in den Orten dunkel wird.

GEISSLER Nein. Nicht mehr. Bis 1893 musste man aber seine Uhr tatsächlich noch umstellen. Wenn man zum Beispiel um den Bodensee gefahren ist, musste die Uhr fünf mal umgestellt werden, weil man ständig durch anderen Zeitzonen gefahren ist. Erst dann wurde eine Einheitszeit eingeführt (Anmerkung der Redaktion: Bis dahin galt in jedem Ort die jeweilige Ortszeit gegolten, die sich nach dem örtlichen Sonnenstand richtete).

Viele Menschen fühlen sich gestresst, weil sie das Gefühl haben, die Zeit rast nur so davon. Ist das bei Ihnen nicht so?

GEISSLER Ich kann nur empfehlen in dieser Welt, die keine Grenzen mehr kennt, auf vieles zu verzichten. Ich tue das ganz bewusst. Ich übersehe viel, ignoriere viel. Ich habe mich entschieden, kein Handy zu haben, keinen Führerschein. Meine Zeitordnung finde ich eher am Himmel und bei mir selber. Wir müssen uns von den Bedingungen, die uns die Uhrzeit vorgibt und uns zwingen, pünktlich zu sein, befreien. Pünktlichkeit wird uninteressanter.

Sie bieten Zeitberatungen an. Was vermitteln Sie Ihren Kunden dabei?

GEISSLER Wer feste Arbeitszeiten hat, kann natürlich nicht flexibel damit umgehen. Aber außerhalb der Arbeit kann man flexibel sein und sich zum Beispiel in seiner Freizeit eben nicht nach der Uhr orientieren, sondern eher an der Natur, etwa an der Helligkeit und der Dunkelheit. Im Winter stehe ich daher später auf. Das kann natürlich nur jemand, der wie ich, verrentet ist.