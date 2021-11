Flugverkehr : Hunsrück-Flughafen Hahn: Zwischen Tristesse und Hoffnungsschimmer

Lautzenhausen Wie geht es am weiter am Flughafen Hahn, nachdem die Insolvenz beantragt wurde? Während der Betriebsrat vorsichtig optimistisch ist, gibt sich der vorläufige Insolvenzverwalter zurückhaltend.

Tristesse pur: Dort, wo sich einst zu Spitzenzeiten mehrere tausend Passagiere drängelten, ihren Check-In-Schalter suchten, Schlange vor der Abfertigung standen, verirren sich an diesem regnerischen Novembermorgen gerade mal ein paar Fluggäste.

Fast alle Geschäfte in den beiden Terminals auf dem Hahn sind geschlossen. Der Imbiss, in dem früher einmal asiatisches Fastfood verkauft wurde, ist mit einem Rolltor verschlossen. Vor dem „Bit-Stop“, wo man bis vor zwei Jahren vor dem Abflug noch schnell einmal heimisches Bier trinken konnte, steht eine weiße Wand. „Wir bauen für Sie! Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, steht darauf. Fraglich, ob in den Abflughallen tatsächlich noch gebaut wird. Genauso fraglich, ob die geschlossenen Geschäfte – außer einer Bäckerei und einem Fastfood-Restaurant ist an diesem Morgen nichts geöffnet – jemals wieder die Rolltore hochziehen werden.

Flughafen Hahn: Wenn ein Flugzeug landet

Gerade ist eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair aus Kerry gelandet. Die Passagiere eilen schnell vom Flugfeld in die Ankunftshalle und weiter zu ihrem davor parkenden Autos oder warten vor dem Terminal auf einen Bus. Die Mitarbeiter an den beiden Mietwagen-Schaltern warten vergeblich auf Kundschaft. Es hat den Anschein, als wollten alle, die auf dem Hahn ankommen, so schnell wie möglich hier wieder weg.

Vor einem Schalter bildet sich eine kleine Schlange. Passagiere checken ein für den Flug nach Niš in Serbien. Es sind nur noch wenige Flugzeuge, die hier starten und landen. Wer sich über den Flugplan informieren will, der schaut auf der Internetseite des Flughafens in die Röhre. „Werfen Sie einen Blick auf unsere Abflugtafeln, um die neuesten Fluginformationen zum Flughafen Frankfurt-Hahn zu erhalten“, heißt es dort.

Zwei Flughafen-Mitarbeiter kontrollieren in den Abflughallen die Kästen, in denen sich die Feuerwehrschläuche befinden und überprüfen die Feuerlöscher. Es sieht nach Routine aus. Doch seit vor zwei Wochen bekannt wurde, dass der Flughafen Insolvenz beantragt hat, also nicht mehr zahlungsfähig ist, herrscht alles andere als Routine bei den Mitarbeitern. Der Schock sei groß gewesen, sagt Karl-Heinz Heinrich. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Das Gremium habe aus den Medien von dem Insolvenzantrag erfahren. Offenbar ist das Tischtuch zwischen der bisherigen Hahn-Geschäftsführung und der Arbeitnehmervertretung seit Monaten zerschnitten. Es habe seit langem keine Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben, berichtet Heinrich. Ein Grund dürften auch die vom Betriebsrat angestrengten Arbeitsgerichtsverfahren gegen die Hahn-Geschäftsführung sein.

Flughafen Hahn: Was Betriebsrat und Insolvenzverwalter sagen

Heinrich gibt sich zurückhaltend auf die Frage, ob er froh sei, dass die chinesische HNA, die 2017 die Anteile des Landes Rheinland-Pfalz (82,5 Prozent) für rund 15 Millionen Euro erworben hat, durch das vorläufige Insolvenzverfahren nun raus ist aus dem Hahn. Man müsse nach vorne schauen.

Er sei froh, wenn es weiter gehe und der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner einen Investor gefunden habe, der den Flughafen als Flughafen weiter führen werde. Er verweist auf das florierende Frachtgeschäft.

Ganz so optimistisch ist der vom Amtsgericht Bad Kreuznach eingesetzte Insolvenzverwalter diesbezüglich nicht. Seine Aufgabe sei es, die Ansprüche der Gläubiger zu bedienen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, sagt er. Es schwingt dabei mit, dass es nicht in erster Linie darum geht, den Flugbetrieb dauerhaft zu sichern. Regionalflughäfen seien nun mal problematisch, sagt der erfahrene Restrukturierer. Er gibt sich vorsichtig optimistisch, dass er einen Investor für den finanziell seit Jahren angeschlagenen Flughafen finden kann. Was dieser dann aus dem riesigen Areal, das einstmal ein US-Militärflughafen war, macht, das kann Plathner nicht sagen. Auch nicht, ob im Januar noch Flugzeuge vom Hahn abheben werden. Das sei schon mit einem gewissen Risiko behaftet, meint der promovierte Frankfurter Jurist.

Wie hoch die tatsächlichen Verluste des Flughafens sind, kann (oder will) er nicht sagen. Er habe was von zwölf oder einmal auch von 15 Millionen Euro gehört. „Mit solchen Zahlen arbeiten wir jetzt auch.“

Mehrheitsgesellschafter HNA ist pleite

Im Geschäftsbericht für das Jahr 2018, den die Flughafengesellschaft im September dieses Jahres ergänzt hat, heißt es als Prognose für 2020, dass man weiter mit einem Fehlbetrag rechne, man aber davon ausgeht, dass „die Sicherung der Liquidität der Gesellschaft durch den Mehrheitsgesellschafter HNA Airport Group GmbH im Rahmen des bestehenden Gesellschafterdarlehensvertrags gesichert ist und auch zukünftig gesichert wird“. HNA ist allerdings pleite. Der Konzern wurde Anfang des Jahres zerschlagen. Trotzdem verkündeten sowohl die Hahn-Geschäftsführung als auch die Landesregierung bis kurz vor dem aktuellen Insolvenzantrag, dass die Probleme bei HNA keine Auswirkungen auf den Hahn hätten.

Er stehe in Kontakt mit Vertretern der Landesregierungen, sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz, sagt Plathner. Hesen hält noch 17,5 Prozent am Hahn, hat aber angekündigt, diese zu verkaufen. Bislang sei allerdings kein Kaufinteressent an das Land herangetreten, heißt es aus der Staatskanzlei in Wiesbaden.

Eine Mitarbeiterin einer Tochtergesellschaft des Hahn zeigt sich nicht überrascht, dass es zu dem Insolvenzantrag gekommen ist. Das habe sich schon lange abgezeichnet, sagt sie. Es sei immer viel versprochen worden von der Geschäftsführung, aber nichts umgesetzt. Das bestätigt auch Betriebsrat Heinrich. „Es wurden viele Projekte geplant, aber keine fertiggestellt.“