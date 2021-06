Pandemie : Wie lange noch ist Inzidenz die entscheidende Maßzahl?

Trier Die Impfquote steigt, eine Überlastung des Gesundheitssystems droht wohl nicht mehr. Daher hat die Inzidenz an Bedeutung verloren.

Die Corona-Lage ist derzeit widersprüchlich. Einerseits warnen Virologen und Gesundheitspolitiker wie SPD-Mann Karl Lauterbach vor der sich angeblich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Corona-Virus. Andererseits verkünden immer mehr Bundesländer, wie gestern auch Rheinland-Pfalz, weitreichende Lockerungen. Dort sind ab Freitag sogar wieder Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern möglich. Gleichzeitig blickt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit Sorge nach England. Nicht nur, weil sich dort, genau wie in England, die zunächst überwiegend in Indien aufgetretene Virus-Mutation für steigende Corona-Zahlen sorgt. Sondern, weil dort bei der Fußball-EM bis zu 60 000 Zuschauer im Wembley-Stadion erlaubt sind. Das, so sagte die Triererin gestern in Mainz, sei „ein schlechtes Signal“. Und sie warnt vor Sorglosigkeit beim Reisen. „Wir können in Echtzeit in vielen Urlaubsregionen beobachten, wie die Corona-Infektionszahlen schon jetzt wieder signifikant steigen.“ Als Beispiel nennt sie Portugal. Sie rät, dass sich Urlauber fünf Tage, nachdem sie aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind, testen sollen. Eine Quarantänepflicht hält sie für diese Reisenden nicht für angebracht.